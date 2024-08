¡”Guapitas” de la nueva dimensión!

En Femenino, entre las 4 semifinalistas del Campeonato del Interior.

En el Campeonato del Interior en categoría Sub 16, el de Ceibal admite la más encendida valoración. No es para menos. El pasado fin de semana, y victoria consumada en Young ante San Lorenzo, para avanzar a las semifinales. Más allá de la resonancia de Ceibal en categoría de mayores (goleó de última 13 a 0 a Fénix), es también la Sub 16, parte misma de la nueva dimensión. Sucede que no han perdido nunca y el gol desde ellas, una consecuencia real. Es del caso repasar la última fecha.

CUARTOS DE FINAL – REVANCHAS

LLAVE 1

San Lorenzo (Young) 0 – Ceibal (Salto) 4

Resultado global: 0 – 8

Goles: Sofía Álvarez 2, Mía Fernández y Yasmín Ugolino (C)

Clasificadas: Ceibal de Salto



LLAVE 2

Laureles (Fray Bentos) 2 – Centenario (Carmelo) 0

Resultado global: 6 – 0

Goles: Yulisa Yona y Mía Pérez (L)

Clasificadas: Laureles de Fray Bentos



LLAVE 3

Barrio Perlita (Maldonado) 2 – Ituzaingó (Maldonado) 1

Resultado global: 5 – 2

Goles: Lara Colman y Nahiara Echeverría (BP); Paulina Sosa (I)

Clasificadas: Barrio Perlita de Maldonado



LLAVE 4

Nacional (Nueva Helvecia) 2 – Juventud (Colonia) 1

Resultado global: 3 – 1

Goles: Paulina Mannise y Catalina Bonjour (N); Morena Sellanes (J)

Clasificadas: Nacional de Nueva Helvecia.

Semifinales : Ceibal – Laureles y Barrio Perlita – Nacional