Grandes Campeones Polled Hereford: Las Anitas en Hembras y La Hormiga En Machos

Con tribunas llenas y desbordadas de gente, la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay realizó este miércoles y jueves sus juras de calificaciones renovando los grandes campeones tanto en mochos como en astados de la Expo Rural del Prado 2024.

Con la mirada atenta de Enrique “Bicho” Bonino como jurado, la pista se llenó de “Pampas” en un año donde la cabaña redobló la apuesta y cerca de un 20% de crecimiento se reflejó en el volumen de animales que participaron de la muestra.

El miércoles fue el turno de las hembras y este jueves los machos, allí, en la primera jornada la cabaña Las Anitas de la flia. Alfonso nuevamente se quedó con la Gran Campeona, mientras que la Reservada Gran Campeona fue expuesta por San Gregorio Ganadera y la Tercera Mejor Hembra la ganó Sociedad Ganadera San Salvador y Carlos Pagés. En machos, el Gran Campeón fue de La Hormiga de Zaina SRL, el Reservado Gran Campeón fue de El Paraíso de Bordaberry y el Tercer Mejor Macho de Santa María de Arapey.

Gran campeón Polled Hereford de La Hormiga

ENRIQUE “BICHO”BONINO

“Fundamentalmente busque un animal con moderación, con mucha carne, que diera los kilos y se mueva bien, con buenos datos de EPDs que respalden todo eso que estábamos buscando y estaba casi seguro que lo iba a encontrar pero no de la manera que lo encontre, en cada serie había dos o más con esas características y eso me sorprendió y me dejó una alegría y conformidad total al ver la fila final” destacó el jurado al finalizar la jura.

Agregó además que finalmente los animales se prestaron y encontró lo que previamente vino a buscar, animales funcionales.

Sobre el Gran Campeón, Bonino dijo que fue un animal que se destacó en la Expo Durazno, con mucha carne y excelente distribución de ella al igual que la grasa, muy buen desplazamiento, muy funcional, de buenas estructuras, cabeza chica y paletas suaves, respaldado por muy buenos datos, en definitiva un animal muy útil.

Sobre la hembra resaltó similares aspectos, muy femenina con buenas líneas y correcto desplazamiento.

LIC. FERNANDO ALFONSO

Según destacó el director de Las Anitas, este es el resultado de un largo trabajo, los animales no se preparan de un día para otro. No oculto además su satisfacción por el alto nivel de la pista, que año a año se supera, catalogando como la mejor pista de los últimos años tanto en machos como en hembras, en volumen y en calidad. Con respecto a la gran campeona, Alfonso destacó que es un animal muy moderada de tamaño, con gran facilidad en el desplazamiento, llena de carne, hace 5 meses que parió un ternero buenazo, tiene buena ubre, es muy femenina