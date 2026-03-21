Gran inicio en el Circuito Nacional de Remo

Once remeros participaron en la primera fecha del Circuito Nacional de Remo en Colonia, logrando una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce.

Seis medallas para la delegación salteña



El remo tuvo un arranque más que positivo en el Circuito Nacional, con una destacada actuación de una delegación de 11 deportistas que compitieron el pasado 14 de marzo en el Club Colonia Rowing, en la primera fecha del calendario.

En una jornada que reunió a competidores de distintos puntos del país, los remeros demostraron un gran nivel en el agua, reflejando el trabajo realizado en la preparación previa. Los resultados acompañaron ese rendimiento, alcanzando un total de seis medallas: una de oro, dos de plata y tres de bronce.

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Este inicio marca un punto importante en la temporada, no solo por los logros obtenidos, sino también por el crecimiento que viene mostrando la disciplina a nivel local. La experiencia sumada en este tipo de competencias resulta clave para el desarrollo de los atletas, que continúan consolidándose en el ámbito nacional.

Con este panorama alentador, la delegación ya pone la mirada en las próximas fechas del circuito, con el objetivo de seguir siendo protagonista y mantener el nivel demostrado en esta primera presentación.

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