Gran fiesta Teletón Salto en Plaza Artigas

Hoy Latin Plena celebra sus 10 años a beneficio de Teletón

El 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo la telemaratón de la Teletón, momento en que se aprovecha para recaudar dinero para solventar el presupuesto anual de las sedes de Montevideo y de Fray Bentos. Previo a esa fecha, en la jornada de hoy y desde las 17 horas en Plaza Artigas se estará realizando un gran evento a beneficio de la Teletón festejando los 10 años de Latin Plena, que se ofreció para colaborar con las familias de chiquitos salteños que concurren a dicho centro de salud. Para conocer más detalles de las actividades planificadas y del trabajo que se viene realizando, EL PUEBLO dialogó con Paula Viettro y Marisa Gaite, dos referentes de Teletón que hace 15 años trabajan a la par con un sueño compartido que tienen de que algún día pueda inaugurarse en Salto una sede de Teletón.

“La Teletón este año nos sorprendió –comenzó diciendo Viettro- porque el grupo Latin Plena cumple 10 años y Emanuel nos llamó, porque tiene un hijo que concurre a Teletón, y nos invita a hacer la movida en Plaza Artigas junto con ellos a beneficio de Teletón. Para nosotros es de gran ayuda porque somos nosotras y un grupo de voluntarios que tenemos para armar todo. Consultamos con Teletón Montevideo, quedaron de acuerdo, entonces el domingo (por hoy) tendremos la primera actividad que vamos a hacer en Plaza Artigas junto Latin Plena y un montón de grupos que nos acompañarán”.

“Será, sin duda, una movida familiar, con grupos musicales, patio de artesanos, emprendedores, cantinas, juegos inflables, para que la familia vaya, comparta y que ya colabore, un pesito, lo que sea, todo suma”.

– ¿Con qué nos encontraremos este domingo en Plaza Artigas?

Gaite- La verdad es que estamos muy entusiasmadas, hace más de quince años que estamos como referentes de lo que es la movida Teletón Salto, y por suerte la gente de Salto siempre nos apoyó, siempre colaboró, vemos que hay una gran empatía por parte de toda la sociedad. Lo mismo pasa el día de la Teletón, estarán nuestros colaboradores con las alcancías que estarán recorriendo las diferentes zonas y puntos estratégicos de la ciudad bien identificados. Como bien decía Paula, comenzamos este domingo (hoy) en Plaza Artigas junto a Latin Plena festejando sus diez años y grupos artísticos locales de nuestra ciudad. Van a estar el grupo Rescatando Tradiciones, la Xangó Candombe, Leonela y su Banda, Unidos de la Zona Sur, Mulambé, Tropi Junior, La Razón, Samba No Pé, la Tribu Yoruba junto a otros números artísticos que son sorpresa.

Viettro- La verdad es que este año se van a encontrar varias tradiciones y estilos, siempre hemos apostado a los números artísticos que enaltecen al show, que dan variedad y que permite que la gente pueda disfrutar de otras cosas, porque de repente no los ven a todos juntos diariamente. La idea es que la familia acompañe, así que vayan con mate, termo y la silla plegable.

– La campaña de este año para la telemaratón de la Teletón es muy original y adaptada al tiempo electoral que estamos viviendo los uruguayos.

Gaite- Y dejando claro que se va a cumplir con las promesas y compromisos porque se trata de todo un proceso, además, todos esos niños que se ven ahí, pasaron por un proceso. Tenemos dos centros, uno en Montevideo y otro en Fray Bentos que queda a mitad de camino. Pero la verdad que con Paula tenemos el sueño de tener una Teletón en Salto, porque acuden muchos niños del interior del país, y más de la zona norte, donde tenemos un índice muy elevado de niños con discapacidad, a veces les queda un poco a trasmano llegar a la familia, porque tenemos solo una línea de ómnibus y viste que hay mucha gente que viene de Artigas, Tacuarembó y de otros lados más lejanos que tienen que hacer como una parada. Además, sabemos como mamás que han ido a la Teletón que se nos dificulta, por la sillita, por el bolso donde van todos los implementos. Pero de todas maneras, se está haciendo un gran trabajo, apostamos a que se pueda llegar a la meta, el año pasado se llegó, la meta eran 136 millones y se llegó a $ 137.211.000 lo que permitió cubrir lo que tiene que ver con todos los gastos de este año, porque tenemos a todos los técnicos trabajando. Entrás al mundo Teletón y pareciera que estuvieras en otro país, donde se brinda un abordaje integral interdisciplinario, el niño va por diez o por veinte días, y eso está bueno que se sepa, y no solo se aborda al niño sino que también se aborda a la familia.

Viettro- La verdad es que Teletón es un centro del primer mundo. Es necesario que todo el mundo conozca Teletón, el que ande por Montevideo o por Fray Bentos que vaya y que vea lo que es. No importa si tenés o no dinero, vas, te hacen el tratamiento, si no tenés dónde quedarte te ayudan.

Gaite- Tienen casitas y traslado con las camionetas que los van a buscar, los llevan. Pero hay algo que no tiene precio y que tiene que ver con la contención que le brindan a la familia, y aunque no lo parezca, es muy importante desde el primer momento.

– Marisa mencionó la idea que tienen de que haya en Salto una sede de la Teletón, si hay un planteo formal es una muy buena idea.

Viettro- En realidad la Teletón que se hizo en Fray Bentos venía para Salto, la Curia había cedido el terreno, teníamos aguas termales pero faltó voluntad en ese momento y bueno. De todas maneras, nuestro sueño es ese y vamos a tratar de confirmarlo en algún momento y que algún día podamos lograr que la mayoría de los niños pueda concurrir. En realidad, son más de 200 niños que hay en la zona de Salto y alrededores que hoy se atienden en Teletón.

Gaite- Hoy hay 5.500 niños que ya han pasado por la Teletón y con un abordaje que se ha ampliado porque hoy ya va de cero a 18 años, y además te hacen un seguimiento. Cuando nosotras lo hicimos como mamá, porque mi niña también fue a Teletón, es real que te hacen ese seguimiento, con un abordaje junto a la familia que como decía Paula es muy importante. Cuando tenés un niño con alguna discapacidad o capacidad diferente, como quieras llamarlo, te brindan herramientas para que puedas procesar la aceptación, porque a veces los padres no estamos preparados para afrontar algo así.

– No hay edad para tener algún problema con la salud, recién Marisa dijo que se atienden en la Teletón a niños y jóvenes de cero a 18 años, pero alguien podrá preguntarse por qué no se atiende también a gente mayor.

Gaite- Estaría bueno, lo hemos considerado. Hace poquito nomás, ahora en octubre, se inauguró una nueva sala de rehabilitación que tiene que ver con toda la parte de tecnología aplicada, que se hizo en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con el Ministerio de Educación y Cultura.

– Siempre todo a pulmón.

Viettro- Y es todo con apoyo de la gente y de las empresas que terminan siendo fundamentales porque con los descuentos fiscales, hay empresas que hacen unas buenas colaboraciones, que termina siendo el grueso de las recaudaciones que se hacen. Pero luego tenemos, y que también son importantísimas, las alcancías.

– ¿Las empresas salteñas también colaboran?

Gaite- Si, colaboran. Hay algunas empresas que tienen las alcancías en sus locales y allí hacen las donaciones, o sí no directamente las firmas mismas hacen sus donativos a través de cheques que van directo a la Teletón, pero que queda claro que son donaciones que van desde Salto. Pero lo que deja la colecta en el puerta a puerta o en la calle con los chiquilines es también fundamental.

– Lo de este domingo (hoy) es el puntapié inicial, ¿pero cuándo es la fecha de la Teletón?

Viettro- 8 y 9 de noviembre, que viene a ser la semana que viene. Nosotros vamos a disponer de las alcancías con los voluntarios, como siempre, pero con una diferencia, porque este año hemos optado por no dejar tanto en los locales, porque tenemos la impresión que la alcancía quieta como que no rinde mucho. Por eso, esta vez implementamos la colecta junto a más voluntarios que anden en el puerta a puerta. Hemos tenido mucha participación de los colegios y el Grupo de Scouts que siempre nos ayudan pero además, este año se han sumado más colegios y voluntarios, y gente que ha vuelto y un montón de gente que es imposible nombrarlos a todos porque casi seguro que cometamos la injusticia de olvidarnos de alguno.

Gaite- Si, está bueno resaltar que este año tenemos a otras mamás con niños Teletón que se han sumado. Está bueno que sepan que tenemos un grupo que se llama “Sueños Compartidos Niños Teletón Salto” que nos pueden encontrar en las redes donde nos pueden mandar un mensaje.

– ¿Teletón solo recauda en esta instancia?

Gaite- La verdad que no, y es bueno recalcar que Teletón tiene lo que se llaman los socios del corazón, donde se puede aportar a través del teléfono de Antel que podés ir aportando durante todo el año lo que tú quieras o puedas aportar, lo de Antel viene con la factura todos los meses, o si no, a través de la vía online.

– La última palabra es de ustedes.

Gaite- Que la familia se acerque este domingo a la tarde, que disfrute del espectáculo y que colabore, que es para los chiquitos, que se merecen tener una vida digna y de calidad.

Viettro- Y recordarle a las empresas que no dejen de colaborar, que colaboren directa o indirectamente, como quieran, sea por teléfono o por transferencia bancaria, pero que colaboren. Por último, deseamos agradecer a Juventud de la Intendencia de Salto y a Eduardo Varela que enseguida se puso en contacto con nosotros y nos ayudó en algunos temas que teníamos para resolver.