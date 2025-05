Gobierno nacional: 3 renuncias y media

- espacio publicitario -

Tres jerarca y medio se dieron de cara con la diferencia de dimensión entre lo privado y lo público, entre un entorno íntimo y un país de 3 millones.

Es el gobierno de los gerentes junior, haciendo sus primeras armas, comenzando a comprender cómo funciona. Mirá vos, ¡no sabía! ¿Es obligación pagar los impuestos? ¡Me dejás de flash! Ah…, ¿no se puede ser colono y presidente? ¡Qué loco!

Lo público te expone y es bueno ser discreto, es recomendable no comprar una estancia que cueste palos verdes, no ascender a tu cónyuge y, por supuesto, tener los impuestos al día, especialmente el de primaria.

En los primeros tres meses de gestión del presidente Yamandú Orsi, tres jerarcas de alto perfil han presentado su renuncia (y un cuarto casi la presenta), marcando un inicio de mandato con varios sobresaltos administrativos.

1. Cecilia Cairo – Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Cairo dejó su cargo el 17 de abril de 2025, apenas 48 días después de asumir. La renuncia se debió a que no había regularizado el terreno donde reside y no pagaba los impuestos correspondientes, lo que generó críticas desde la oposición y presiones internas en el Frente Amplio.

2. Alejandra Koch – Vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP)

El 2 de mayo de 2025, Koch renunció tras aprobar el ascenso de su esposo dentro de la ANP, lo que fue considerado un acto de nepotismo. La decisión fue comunicada por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

3. Eduardo Viera – Presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC)

Viera presentó su renuncia el 29 de mayo de 2025, luego de que se cuestionara su doble rol como presidente del INC y colono, lo que podría violar el artículo 200 de la Constitución. La polémica se intensificó tras la compra de 4.400 hectáreas de tierras por parte del INC, operación que generó críticas desde la oposición.

3 y ½ Rodrigo Arim – Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

Aunque no ha presentado su renuncia, Arim enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades similares a las de Viera. Desde la oposición se ha señalado que su situación debería ser revisada, y se espera una definición en los próximos días.

Pero el verdadero escándalo es la falta de preparación, la poca comprensión de qué significa ocupar un cargo de ese peso. Y eso lo podemos percibir en las declaraciones de Eduardo Viera, la renuncia más reciente de este ranking de lo que está mal.

TODO EL MUNDO ES BUCANERO

En el caso de Eduardo Viera, si algo podemos decir de la política en general es que ahí ninguno es bobo, pensar que nadie iba a saltar por una millonada es, como mínimo, ingenuo. Obvio que vamos a controlar “la nuestra”, es el espíritu de la oposición.

Pero tal vez el anticlimax, fue usar un luto para justificar una compra, puede significar muchas cosas, entre ellas mal gusto y una total falta del sentido de lo adecuado. Siendo suave y eufemístico digamos que: sonó un poco extraño.

Esta enredada acción del gobierno llama la atención doblemente: 1 – por el hecho en sí y 2 – por la explicación.

WHAT’S YOUR NAME?

Yo no me llamo presidente de colonización, dice Eduardo Viera inflamado de orgullo en una conferencia de prensa, renunciando a la presidencia y mostrando la hilacha de su falta de preparación para ocupar un cargo público: cree que se trata de él, que el tema que está en la agenda pública es cuál es su nombre.

Durante todo su discurso llevó un tema de Estado a una discusión de bar: yo tengo mucho orgullo de ser colono, he recibido mucho apoyo, hace doce años que soy colono, comencé muy de abajo, quien me conoce sabe muy bien quién soy, no tengo nada que esconder etc etc.

Acaso no sabe que no es personal, que el tema no es él, sino que no puede ser colono y presidente del INC…, ¡qué tanto gre gre pa’ decir Gregorio!

UNA LARGA PREGUNTA

¿Hasta cuando vamos a tener que aguantar jerarcas susceptibles, sin experiencia, ni inteligencia emocional, que no saben distinguir la dimensión de lo público de la dimensión de una rueda de amigos, manejando presupuesto y tomando decisiones de gran impacto?

Esa es la pregunta que no quiere callar, continuaremos informando.

