Gobierno de Salto alerta por estafas telefónicas a comercios

La Intendencia de Salto advirtió sobre intentos de estafa mediante llamadas, Whatsapp y redes sociales dirigidas a comercios. Piden no brindar datos ni realizar pagos.

Gobierno de Salto advierte sobre estafas mediante llamadas telefónicas

El Gobierno de Salto, a través de los Servicios Generales de Salud e Higiene, emitió una advertencia a la población ante la detección de intentos de estafa realizados mediante Whatsapp, llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales.

Según se informó, estas maniobras fraudulentas estarían dirigidas principalmente a comercios del rubro alimentario y gastronómico, a quienes se les realizan contactos simulando comunicaciones oficiales relacionadas con habilitaciones o controles.

Comunicaciones oficiales solo por vías formales

Desde la administración departamental recordaron que todas las comunicaciones oficiales vinculadas a habilitaciones, inspecciones o denuncias se realizan únicamente por escrito y a través de funcionarios debidamente identificados.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan a comerciantes y ciudadanos extremar las precauciones frente a mensajes o llamadas que soliciten datos personales, pagos o transferencias.

Recomendaciones ante sospechas

En caso de recibir este tipo de contactos, se aconseja no brindar información personal ni realizar transferencias de dinero.

Ante cualquier duda, la población puede comunicarse directamente con las oficinas de Salud e Higiene del Gobierno de Salto al teléfono 4732 9898, interno 144, o concurrir personalmente a Artigas 377, donde se podrá verificar la autenticidad de cualquier notificación o comunicación recibida.

