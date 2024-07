“Genética con respaldo” promedió us$ 2.556

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram



Con el martillo de Zambrano y Cía. en una organización conjunta con Puro Pedigree y el respaldo técnico de Invitro Uruguay, el pasado miércoles se realizó “Genética Respaldo”, en su primer remate virtual de embriones.

Las principales cabañas de Uruguay sumado también a la presencia de algunas de Argentina, en las razas Angus, Brangus, Hereford, Limangus y Braford formaron parte de este proyecto generando una posibilidad muy interesante para la compra de genética en nuestro país.

El promedio para los 26 paquetes de embriones fue de US$ 2.556.

2 paquetes Red Angus sobresalieron a un promedio de US$ 3.180, con un máximo de US$ 3.600 y un mínimo de US$ 2.760; 12 Angus a un promedio de US$ 2.840, con un máximo de US$ 3.840 y un valor mínimo de US$ 2.040; 5 Brangus a una media de US$ 2.688 con un máximo de US$ 2.820 y un mínimo de US$ 2.280; 3 Hereford a US$ 2.180 con un máximo de US$ 2.640 y un mínimo de US$ 1.500; 2 Braford a US$ 1.650 de promedio, US$ 1.680 de máximo y US$ 1.620 de mínimo y 2 Limangus a US$ 1.500.