Ganando Peñarol 2-0 y debutando Lasarte

La tercera fecha del Intermedio en juego. La imposición de Peñarol sobre Progreso por 2 a 0, con goles de Franco González y Leo Fernández.

Defensor Sporting 1 Racing 0;

Fénix 3 Deportivo Maldonado 1;

Cerro 0 Danubio 0.

Para hoy a la hora 10: Liverpool vs Boston Rivert.

Hora 12.30′-Rampla Juniors vs Miramar Misiones.

Hora 15: Cerro Largo vs Nacional, con el debut de Martín Lasarte en la Dirección Técnico de los tricolores.

Hora 17: Wanderers vs River Plate.

En la Segunda División Profesional:

Cooper 2 La Luz 1;

Uruguay Montevideo 3 Rentistas 0;

Tacuarembó 2 Sud América 0.