Ganado gordo demandado

Esta semana se observa una oferta limitada de ganado gordo, con referencias que continúan afirmándose en la previa de la ventana de faena correspondiente a la cuota de noviembre. En buena parte del país, especialmente en el norte, la primavera se afianza con lluvias que consolidan la recuperación de los campos y los verdeos.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) destacó: «Con buen nivel de faena, mercado ágil y demandado», en su comentario sobre el ganado gordo. En su planilla semanal, ACG registró un aumento de 3 centavos para los novillos, 7 centavos para las vacas y 2 centavos para las vaquillonas en la última semana. Los promedios son los siguientes: Novillo gordo: US$ 3,93; Vacas gordas: US$ 3,70; y Vaquillonas gordas: US$ 3,85.

En cuanto a la reposición, «el mercado continúa demandado y selectivo para todas las categorías». Las referencias son: Terneros: US$ 2,63 (sin cambios); Terneras: US$ 2,17 (+ US$ 0,01); y Vacas de invernar: US$ 1,60 (+ US$ 0,01).

Para los ovinos, el mercado también es firme y ágil para todas las categorías, con preferencia por los corderos. Los precios son: Corderos pesados: US$ 4,06 (+ US$ 0,02); Capones: US$ 3,31 (+ US$ 0,01); y Ovejas: US$ 3,21 (+ US$ 0,02).

En septiembre, el valor del Novillo Tipo 2.0 de INAC fue de US$ 1.506 por cabeza, un 1,8% por debajo de agosto, pero un 5,3% superior al mismo mes de 2023. El INAC indicó que hubo bajas en todos los componentes del novillo tipo respecto a agosto. El mes pasado, el valor de la hacienda cayó un 0,4%, hasta US$ 1.169 por cabeza, mientras que el valor agregado industrial descendió un 6,4%, situándose en US$ 337 por animal. Así, la participación de la hacienda dentro del total fue del 78%, frente al 77% en el mismo mes del año anterior.

En la semana cerrada el sábado 12, el Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.439 por tonelada. El promedio móvil de 30 días fue de US$ 4.297 por tonelada, en comparación con los US$ 4.024 de igual fecha del año pasado. En el acumulado de 2024, el IMEX de carne vacuna promedió US$ 4.108 por tonelada, un 3,7% menos que en el mismo período del año pasado.