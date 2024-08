Ganado gordo: demanda activa, mercado firme

El mercado del gordo, al igual que en las últimas semanas se presenta con muy poca oferta, pese a esto, con un llamativo volumen de faena que se explica por la industria abocada a la cuota 481, con una alta participación de novillos provenientes de corral, así lo expresó Joaquín Falcón, presidente de la Asociación de Consignatario de Ganados (ACG). Falcón agregó que en coincidencia con los socios de la institución, la oferta de ganados generales así como bien terminados con destino a industria es muy escasa y los valores siguen muy firmes y estabilizados, más allá de existir cierta disparidad entre plantas.

En lanares, según el consignatario se presenta algo más de oferta, con valores firmes y entradas ágiles para todas las categorías, mientras que la reposición se presenta con mayor demanda, más selectiva en calidad y categorías de ganados que en los últimos siete días. Con una oferta bien escasa y una fuerte presencia activa de la exportación, no sólo en los terneros enteros, sino que además en vientres y vientres preñados con razas definidas para alguna empresa en particular.

ACG señaló «Con buen nivel de actividad, sustentado por ganado de corral, mercado firme», en su comentario para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal referencias sin cambios para los novillos, 2 centavos más en vacas, mientras que las vaquillonas también permanecen incambiadas en la última semana. En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,89, Vacas Gordas US$ 3,65 y Vaquillonas Gordas US$ 3,81.

Reposición: “Continúa la baja oferta, con mejor disposición de la demanda por algunas categorías”, referencias: terneros US$ 2,55 (US$ 0,04); terneras US$ 2,06 (US$ -0,02); vacas de invernar US$ 1,51 (US$ 0,03).

En referencia a los ovinos “Con leve incremento de la oferta, continúa la buena demanda para todas las categorías”, corderos pesados US$ 3,92 (US$ 0,05), capones US$ 3,12 (US$ 0,05) y ovejas US$ 3,09 (US$ 0,07).