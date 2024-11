Gabriela Cardozo, co conductora de El Semáforo por América FM

“Soy una agradecida de la vida porque me desempeño en lo que me gusta”

Comunicadora de radio y televisión, fotógrafa. Hoy podemos escuchar cada mañana a Gabriela Cardozo en “El Semáforo” junto al colega Oscar Amaral por América FM. Lleva años en la comunicación, y en esta charla con EL PUEBLO nos habla de sus comienzos.

1. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida?

– No soy hija única, soy la hija del medio, tengo dos hermanas. Podemos definir mi familia como de clase media trabajadora, de padre policía y madre ama de casa. De mi niñez tengo solo recuerdos lindos porque todavía se podía jugar en la calle, no había tanto tránsito. Si bien no existían todas las comodidades de ahora, fue un hogar donde demoró en llegar, por ejemplo, la electricidad, la televisión. Fui a la Escuela N° 2 Etelvina Migliaro y luego fui al Liceo Instituto Politécnico Osimani y Llerena, en una época dura, saliendo de la dictadura militar. Crecimos jugando con el grupo de amigos de la cuadra de casa, salíamos de la escuela, hacíamos los deberes y nos juntábamos todos los gurises del barrio para jugar a la quemada, al voleibol, todo lo que se practicaba en la escuela después lo llevabas al barrio.

2. ¿Se perdió eso?

– Lamentablemente sí, con el crecimiento del tránsito, creo que deben haber pocos barrios que puedan seguir teniendo esa dinámica de que los gurises se puedan juntar. El padre trabajaba afuera y la madre siempre estaba en la casa, o sea que siempre había alguien que te controlaba y te permitía eso, salir a jugar con tus amigos, ir a la casa de la vecina, que tu madre te llamara a las 12 para ir a comer o a la tarde para ir a merendar y darte un baño, porque se te pasaban las horas jugando. Eso se perdió, pero nuestra generación la disfrutó.

3. ¿La tecnología ayudó también a cambiar esa infancia?

– Cambió mucho. La tecnología hoy permite que muchos niños estén encerrados en sus casas jugando de una manera individual y no colectiva, como hacíamos nosotros. Y otra cosa que se perdió en estos tiempos fue el compartir.

4. ¿Cuándo te empezó a picar el bichito de la comunicación?

– Creo que tuve ese bichito siempre, yo era de las que me habían regalado una Spica en un tiempo donde era difícil que cada adolescente tuviese una radio para escuchar lo que quería. Crecimos escuchando lo que se ponía en la mañana, en la tarde o en la noche por el padre o la madre, y recién después de los 15 años te regalaban un radiograbador, que fue cuando comenzaron a aparecer, y vos tenía la posibilidad de escuchar en ciertos horarios la música que empezaban a pasar por las radios. Creo que fue en esa edad, a los 16 o 17, cuando estás por terminar el liceo, quizás un poquito antes, de ver qué es lo que querés hacer después. Yo claramente no quería ni ser maestra, porque en aquella época era que terminabas el liceo y si no tenías la posibilidad de ir a estudiar a Montevideo, tenías magisterio, la docencia. Y la oveja negra de la familia dijo, “a mí me gusta la radio”, porque lo escuchaba al negro Víctor Hugo al gustarme ese tipo de interacción que tenía con el oyente, y empecé por ahí. En una oportunidad, ya terminando el liceo, escuché un llamado que se necesitaba gente en Radio Cultural para un programa en la mañana, y dije “ta, ésta es la mía”, aunque no sabía ni para dónde iba a agarrar. Me escuchaban y me decían que tenía buena voz, pero solo con eso no hacés nada. Una miraba cómo se desenvolvían los comunicadores en televisión, escuchabas la radio, pero nuestra generación no tuvo la posibilidad de tener una carrera de comunicación, una tecnicatura o un lugar de referencia, era entablar comunicación con alguien de los medios y empezar por ahí.

5. ¿Cuál fue tu primer trabajo en los medios?

– Empecé en Radio Cultural, sin tener un salario pero pudiendo ver cómo era el accionar desde adentro de unos de los medios, tipo pasantía como era antes. Creo que sigue existiendo esa modalidad de empezar a trabajar, vendés una o dos publicidades y un porcentaje va quedando para vos. Pasa que si no eras una persona conocida en los medios, se te hacía difícil poder vender una publicidad. Así que lo vi más como una experiencia participar de ese programa en la mañana de Radio Cultural. Después llegó Alma Rola de Paysandú con una academia de locución donde estuvimos unos cuantos de los comunicadores conocidos. Allí aprendimos las técnicas de buscar información, informar, de acortar y adaptar los textos para televisión y para radio. Creo que la primera experiencia fue en un programa con Luis Nickleson en Del Lago FM, donde teníamos que hacer un poco de todo, ahí me salvó Luis porque yo de la operativa en radio no tenía ni idea.

6. Te conocí haciendo el informativo de canal 8.

– Junto a Jorge Rodríguez, teníamos 22 o 23 años. Jorge estaba recién recibido que se vino de Montevideo y el doctor Gelpi le dio la posibilidad de no solo plasmar la experiencia como comunicador sino que era el coordinador de todo el informativo.

7. ¿Cómo llegaste ahí?

– Jorge tenía conocimiento que yo había hecho este curso taller de Alma que incluía informativo, hicimos una prueba, el doctor Gelpi me eligió y después ya salimos directamente a la práctica trabajando.

8. ¿Con el tiempo llegó la fotografía o venía de antes?

– No, con el tiempo. Siempre me gustó el tema de la imagen, pero tenés que tener un buen equipo. Hoy la posibilidad pasa por tener un buen celular con una buena cámara, pero la fotografía misma es aprender a manejar tu propia cámara fotográfica, conocerle todos los detalles y también aprender a tener buen ojo. Hoy vemos a mucha gente que dispara la cámara haciendo registro, pero que eso sean buenas fotografías es otra historia. Que la fotografía te diga o te cuente algo desde la primera impresión, dista mucho.

9. ¿Cómo ves hoy a la comunicación si la comparás a la que había cuando ingresaste?

– Hay una pluralidad importante, hay más medios, por tanto hay más posibilidades, internet brinda otra posibilidad, y está luego en cada uno brindar una comunicación. Siempre digo, yo hoy por hoy intento brindar una comunicación responsable buscando la palabra de cada uno teniendo en cuenta la información oficial y la extraoficial para tratar de comunicarlo y que la gente sea la que se forme su propia opinión. Eso es para mí lo que llamo hacer una comunicación responsable, pero tenés de todo. Hay unos cuantos que intentan brindar una información responsable y luego tenemos otros comunicadores que se asumen como políticos partidarios hablando de política. Por tanto, hay quienes se asumen como comunicadores políticos partidarios, y está bien, si a la gente le gusta consumir solo una versión. En cambio, yo me defino como una comunicadora responsable.

10. La última palabra es tuya.

– Siempre digo que soy una agradecida de la vida porque me desempeño en lo que me gusta, siempre consciente de mis actitudes para no lastimar al otro. Hoy debemos pensar un poquito más en cómo afectamos emocionalmente a las personas, algo que trato de aplicar para mí y cada día que me siento frente a un micrófono. Así que agradezco y disfruto cada día y este momento, por ejemplo, porque el transitar en la vida me permite hoy estar en diario EL PUEBLO, uno de los históricos de Salto, teniendo esta charla con un colega.