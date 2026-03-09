Gabriela Álvarez, primera mujer en dirigir Centro Médico Salto

La Dra. Gabriela Álvarez hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser Directora Técnica y Presidente del Centro Médico de Salto, reflexionando sobre liderazgo y género.



Con la Dra. Gabriela Alvarez: primera mujer en ocupar los cargos de Directora Técnica y Presidente del Centro Médico de Salto

La Dra. Gabriela Alvarez fue la primer mujer que asumió dos cargos que históricamente fueron ocupados por varones en el Centro Médico de Salto: el de Directora Técnica Médica y el de Presidente, cargo que desempeña actualmente. Gabriela, es oriunda de Montevideo pero vive en nuestra ciudad desde hace 30 años, es madre de Gonzalo (29) y Bruno (25) es médica internista y cuenta con estudios de Posgrado en Cuidados Paliativos (Universidad de El Salvador, Buenos Aires y en la Escuela de Graduados de la UDELAR) y en Gestión de Salud (Universidad CLAEH). En esta entrevista nos cuenta cómo vivió esta experiencia laboral y reflexiona sobre los desafíos que viven las mujeres en el ámbito de la salud.

¿Qué desafíos tuvo al ocupar estos cargos que históricamente venían siendo desempeñados por varones?

- espacio publicitario -

En la sociedad históricamente las mujeres han tenido que trabajar yendo en mayor o menor medida a “conquistar” derechos fundamentales como ciudadanas. Uno de ellos fue el de poder estudiar carreras universitarias. En el desempeño profesional también las mujeres que nos precedieron han ido demostrando con trabajo su capacidad de ocupar todos los lugares. La medicina en particular se ha feminizado en las últimas décadas y eso ha llevado a que las mujeres comenzaran a desempeñarse en especialidades tradicionalmente masculinas, como la cirugía por ejemplo. Esa misma evolución ha llevado a que hayamos llegado a posiciones de responsabilidad que nunca antes habían sido ocupadas por mujeres. En lo personal el tomar el cargo de Directora Médica en el año 2016 fue un desafío personal y profesional y mentiría si dijera que el hecho de ser la primer mujer no lo viví con cierta dosis de compromiso extra. No obstante eso, en perspectiva, creo que ha sido una buena experiencia personal e institucional. Más allá de que las mujeres tengamos las mismas capacidades técnicas y profesionales y las mismas habilidades que los hombres, creo que la energía femenina en lugares de responsabilidad enriquece los ambientes de trabajo.

¿Identificó algún tipo de resistencias?

Creo que las personas tienden a tener ciertas resistencias a los cambios. Aun así mi experiencia personal ha sido muy positiva y si bien en ciertas ocasiones he tenido que “demostrar” mi capacidad, ha sido algo puntual y pasajero. He contado con el apoyo y el respaldo de compañeros y colegas de ambos sexos en el desempeño de ambos cargos, y siempre trabajé en el marco de equipos mixtos e interdisciplinarios, asumiendo juntos, en estos años, grandes desafíos, como lo fue la Pandemia. Soy firme creyente de que la capacidad se demuestra con trabajo y en mi caso eso me ha llevado a ganarme el respeto de los funcionarios y de mis propios colegas. Hoy además me sucede en el cargo de la Dirección Técnica una colega mujer, la Dra. Natalie Couture, con lo cual el camino emprendido está trazado.

Por otro lado, creo que Centro Médico tiene un nivel de madurez en su cultura institucional que hace que la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad no sea vista como algo excepcional o extraño. De hecho hay varias áreas que dependen de Jefaturas ocupados por mujeres, como: Farmacia, Recursos humanos, el Departamento de Enfermería y varias Coordinaciones Médicas, entre otros sectores. Como mencioné antes, el ser la primera tiene un componente de desafío, cierta obligación de demostrar y me ha dado la oportunidad de abrir camino a las mujeres más jóvenes. Y esto último es muy satisfactorio y me llena de orgullo.

¿Quiere darnos algún mensaje final por el Día Internacional de la Mujer?

Como mensaje final quiero recordar que muchas de las cosas que hoy vivimos como naturales en nuestra vida, como el voto, el derecho a estudiar y a trabajar, a manejar nuestra economía, etc, lo debemos a mujeres que nos precedieron y trabajaron para eso. La mejor manera de honrar ese legado es asumiendo nuestra responsabilidad, para que los cargos de liderazgo o dirección, sean ocupados por quienes realmente estén preparados para hacerlo, sin distinción de género. Para finalizar, además de agradecer el espacio, quisiera saludar a todas las mujeres en este día, esperando que sea un día de reflexión en dónde también podamos reconocer nuestros logros y tomar fuerza para seguir avanzando.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/guxp