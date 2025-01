La hora de reconocer,

¡la suma por ese todo!

Sucedió el miércoles a la noche en la Liga Salteña de Fútbol, cuando se desarrolló una instancia no menor en el Fútbol Femenino de la Liga Salteña: reconocimientos y premiaciones en el marco de la temporada que pasó. La suma por ese todo que constituyó el Fútbol Femenino: jugadoras, directores técnicos, colaboradores especiales, subrayados por la presidenta Iris Rondán. Desde EL PUEBLO es válido establecer la síntesis de quienes fueron parte de la misión y ejes de la valoración puntual.

Reconocimiento a las personas

que dieron sus nombres a los Campeonatos

Apertura: Carlos Anchorena

Clausura: Roberto Martínez

Acumulado: Mónica Correa

Liguilla de Plata: Verónica Silva

Liguilla de Oro: Carina Añasco

Salteño: Luciana Centurión

Reconocimiento a los delegados

de los 8 clubes que participaron

Ceibal: Javier Da Col

El Tanque: Gabriel Pintos

Ferro Carril: Natalia Bruno

Fénix: Fernando Machado

Nacional: Lucía Maidana

Peñarol: Antonella Brunetti

Salto Uruguay: Natali Toraval

Universitario: Facundo Sisnandez

Reconocimiento a los árbitros

que colaboraron de forma honoraria en los amistosos de la Selección

Lorena Machiavello

Luciana Pereira

José Ramallo

Marcos Reboiras

Andreina Amaro

Menciones especiales, esas que no faltaron

A este nivel, de acuerdo a la información derivada a EL PUEBLO, se mencionó a Pedro Sánchez, José Gabriel de los Santos (captado en la nota gráfica), Lorena Machiavello, Ignacio Rodríguez De Ávila, Gonzalo Gómez, selección de mayores y la categoría Sub 14 del Club Atlético Ceibal. A nivel del Campeonato Salteño: Valla menos vencida: Lucía Costa (Ceibal). Arquera revelación: Paula Gómez (Peñarol). Goleadoras: Florencia Almeida (Nacional) y María Pereira (Universitario). Mejor DT: Agustín Sena (Universitario). Mejor jugadora: Lucero Centurión (Salto Uruguay).

Con la tercera fecha de la primera rueda





Será el próximo domingo 26 de enero, cuando se juegue la tercera fecha de la primera en el Campeonato Salteño del Fútbol Femenino si del Fútbol Sala se trata. Los tres partidos se disputarán en el gimnasio de Nacional Fútbol Club.

A las 19 horas Tigre vs Lazareto

Hora 20:30 Huracán vs Burton

Hora 22:00, CAAS vs Peñarol

Cabe recordar que en la segunda fecha, Tigre goleó a Burton 4 a 0, Huracán 7 Peñarol 6, y Lazareto 6 CAAS 2.