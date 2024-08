Funcionaria de la sede Salto de la Udelar egresa de la Tecnicatura en Interpretación y Traducción Lengua de Señas Uruguaya

Claudia Coelho es funcionaria de la sede Salto de la Universidad de la República. Días atrás visitó la radio universitaria en sede Salto para compartir su experiencia como reciente egresada de la Tecnicatura en Interpretación y Traducción Lengua de Señas Uruguaya, carrera que se dicta a nivel local de forma completa.

“El haberme criado con cinco personas sordas, cinco primas que son como mis hermanas, me llevó a estar desde muy pequeña en contacto no sólo con ellas sino también con la Lengua de Señas” comenzaba relatando Claudia. En el año 2013 se comenzó a impartir la Tecnicatura en Interpretación y Traducción Lengua de Señas Uruguaya (TILSU) a la sede Salto de la Udelar, lo cual despertó el interés en Claudia, “pero por una u otra cosa fui postergando mi decisión de cursarla. Cuando la pandemia, me decidí, me inscribí en el año 2021 y hace pocos meses culminé. Para mi sorpresa lo hice en tiempo y forma, no tuve que dar exámenes, disfruté las clases; y de manera un tanto increíble pude hacer un gran esfuerzo para compatibilizar con horario de trabajo y con la vida en general” agregó.

Con alguna experiencia previa de haber realizado algún curso, dio la prueba de ingreso que le permitió cursar la carrera universitaria. “Éramos 13 personas en esa generación, luego quedó un grupo de 6, y resta sólo una compañera que se estará recibiendo el próximo año. Fue una gran experiencia, nos acompañó de manera excelente el coordinador Leonardo Pelusso, conocimos Intérpretes y docentes de Brasil, Argentina, de Montevideo también. Con el grupo trabajamos muy bien, con mi compañera con quien nos recibimos juntas, armamos un set en mi casa para la grabación y realización de todos los trabajos que nos mandaban”.

La duración de la carrera es de 6 semestres y en casi todo el cursado tienen contacto con personas sordas. “Son muy inteligentes, tienen muchas ganas de avanzar, de crecer, de formarse, de encontrar lugares donde trabajar, hacer actividades, desarrollarse. Me gusta mucho compartir, estar con ellos, acompañarlos a hacer una integración real, que puedan estudiar en la universidad y también salir adelante”.

Para los próximos años se está estudiando y trabajando en la posibilidad de agregar un cuarto año a la formación, completando una licenciatura. “Hemos aprendido y avanzando un montón gracias a esta carrera completa en Salto. Aprendimos sobre Metodología, durante toda la currícula tenemos Lengua de Señas, incorporamos el trabajo de grabación y edición que es muy importante pues generamos contenido visograbado. Recordemos que con esta población no trabajamos textos, por eso grabamos en el set de mi casa o íbamos a la Escuela de Sordos donde tienen un espacio totalmente equipado”.

El contacto con niñas y niños sordos, la experiencia de articular con la Escuela de Sordos en Salto, el intercambio con una docente montevideana y referente sorda (Adriana de León), como también con una investigadora brasileña, es de las experiencias a destacar en estos años de la carrera. “Se empiezan a abrir nuevas puertas, estamos pensando y trabajando en nuevos proyectos. Tomando casos o cosas que se hacen en otros países, tenemos ganas de hacer cosas a nivel local también. Ahora por ejemplo, estamos en un proyecto que surgió en los comienzos de la carrera, y se trata de traducir artículos de diferentes autores y los pasamos a video, y que la idea es que lo utilicen estudiantes sordos y no sordos también. Esto lo vamos a presentar a nivel nacional porque una de las autoras de esos artículos quedó encantada con el trabajo, y ahora quieren que compartamos nuestra experiencia y ese producto final”.

Entusiasta y comprometida, Claudia finaliza la entrevista narrando sus proyectos a corto plazo. “Voy a continuar trabajando con la creación y puesta en funcionamiento de un blog. Mi deseo es que allí pueda haber contenido disponible para niñas y niños. También me interesa mucho investigar, generar conocimiento de lo que sucede con la Lengua de Señas en Salto y en el país. Así que este es tan sólo el comienzo de una carrera que anhelé mucho, que pude hacer gracias a que la Universidad de la República está en el interior, y es libre y gratuita. Y espero también que más personas se interesen por ella”, concluyó en su paso por radio La Regional, primera radio universitaria en el interior del país.