Fue como morir y es como vivir….

¿Cómo no rescatar desde EL PUEBLO esta historia?. Juan Manuel Izquierdo y el manual de una anécdota que no deja de prolongarlo….

Allyson Arias, profesora de Matemáticas del Quinto humanístico 6 del Liceo 65 estaba preocupada. El fallecimiento de uno de sus alumnos, Mateo Estigarribia, había pegado duro en el grupo. El chico, que jugaba al fútbol en las divisiones formativas de Boston River, perdió la vida tras ser baleado cuando se disponía a comprar un celular junto a su padre.

La pérdida de Mateo generó un impacto en el grupo del liceo. El salón de clases comenzó a quedar grande. Los compañeritos de Mateo, muchos de los cuales juegan al fútbol, no querían ni estudiar ni entrenar por lo ocurrido con su amigo.

Ante la situación, Alysson entendió que debía hacer algo para ayudar a los chicos a que dejaran de lado sus temores y que no renunciaran a estudiar y muchos menos a continuar adelante con su sueño de convertirse en futbolista.

La profesora tomó cartas en el asunto. Llamó a un periodista amigo al cual le preguntó si la ayudaba a llegar a los jugadores de fútbol de Primera División, para ver si podían grabar videos con mensajes movilizadores para los chicos.

Fue así que empezó a escribir a los jefes de prensa y recibió algunos videos que contenían más saludos que mensajes.

Una tarde su teléfono sonó con un número desconocido. Cuando atendió, fue sorprendida por un jugador que le preguntó: “¿Qué necesitaba para ayudar a los gurises?”. El futbolista que la llamaba era Juan Izquierdo.

“Fue increíble porque se empezó a interesar por lo que había sucedido y me preguntó en qué podía ayudar a los chiquilines y cómo tenía que ser el video”, expresó Allyson Arias a ESPN. La profesora de Matemáticas agregó que Izquierdo no solo se interesó por el mensaje que debía contener el video, sino que también se puso a la orden para concurrir a brindar una charla al liceo que está ubicado en General Flores y Gronardo.

DECIRLES, QUE SIGAN LUCHANDO….

“Me preguntó todo, el contexto de los chiquilines, si necesitábamos algo más. Yo le dije que estaría bueno dar una charla a los chicos y me dijo que sí. Es más, iba a venir con Guzmán Pereira (Miramar Misiones) que también se había interesado”.

A los pocos días a la profesora le llegó el video donde Izquierdo le habla a los jovencitos y se presenta diciendo: “Hola gurises, les quería mandar un video para darle fuerza a todos por el lamentable suceso que le ocurrió a su compañero y amigo Mateo. Quería mandarles este video para darles fuerza y decirles que sigan luchando. Yo sé que están muy tristes y alguno no tiene ganas de ir a estudiar o ir al fútbol. Pero no dejen ese sueño atrás. Sigan por ustedes y por Mateo para que puedan cumplir su sueño y el de él, que seguro se va a poner muy contento porque desde arriba los va a estar mirando y guiando. No dejen de luchar, sigan adelante porque tienen mucho futuro. Un beso grande”.

La profesora Alysson Arias terminó diciendo a ESPN que luego de aquel video que les mandó Izquierdo: “Los chiquilines empezaron a concurrir de a poco al liceo, no se quedaban todo el turno, pero al menos se presenciaban. Y ahora volvieron a la jornada completa”.