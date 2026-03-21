Frente a Zona Oeste en casa, la interrogante sacude la noche

Dickinson: ¿el templo de la remontada?

Salto entra a la cancha con un tablero que lo obliga a ser protagonista, pero con la guardia alta. Al haber perdido por la mínima, Salto no necesita una goleada heroica de entrada, pero sí paciencia. El 1-0 iguala la serie, lo que significa que el equipo no debe desesperarse y quedar expuesto a un contragolpe letal que liquide la llave.

Como a Rony Costa no le falta poder de autocrítica, es seguro que reflejó en la semana la necesidad de un mejoramiento. Por eso más de una variante, para lograr ayor frescura física para presionar la salida de Zona Oeste y, posiblemente, mayor profundidad por las bandas. Salto necesita ensanchar la cancha para desordenar un bloque defensivo que seguramente vendrá a cerrarse. Parece ser cosa elemental.

EL EMPATE QUE LES SIRVE

Será noche de partido de vuelta por los Cuartos de Final del Campeonato del Interior.

A Zona Oeste el empate le sirve. Es esperable que el equipo visitante proponga un partido «largo», demorando las reanudaciones y buscando que los minutos jueguen a su favor. Su plan será capitalizar el nerviosismo local. O la impaciencia. Y entonces, claro: Salto debe ser paciente.

Néstor Coelho es un árbitro de experiencia. En estos partidos, el manejo de las tarjetas y la autoridad para frenar las interrupciones será clave para que el juego fluya o se corte constantemente. Coelho no hace goles. Pero el nivel que alcance, también juega.

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EL DICKINSON COMO CALDERA

En el fútbol de OFI, el factor psicológico suele pesar tanto o más que el táctico.

Jugar en casa es un arma de doble filo. El empuje de la gente (ojalá que empuje) puede ser el «jugador número 12» en los primeros 20 minutos, pero si el gol no llega, ese mismo aliento se transforma en murmullo. La madurez de los referentes será vital para mantener el equilibrio: Junior Rodríguez, Nicolás Cáceres, Javier Vargas, Nicolás Arbiza…..

El visitante llega con la tranquilidad del resultado a favor, pero esa calma puede convertirse en exceso de confianza o en una actitud demasiado conservadora que termine metiéndolos atrás antes de tiempo.

Salto debe estar preparado mentalmente para no encontrar el gol rápido. La inteligencia emocional para seguir intentando sin desordenarse será la diferencia entre la clasificación y la eliminación. Clave: que la selección no se condicione solo al «Toti» Vargas. ¡Alguién más debe golear!

Que Salto tenga la jerarquía y la localía para darlo vuelta, pero el 1-0 es un resultado «mentiroso» que requiere de un fútbol cerebral. Si Salto logra convertir temprano, el partido cambia por completo y la autopresión pasará a ser de la visita, que no está acostumbrada a proponer en esta serie. Salto sabe lo que está en juego. Entre la espada y la pared. Más o menos así.

Rony Costa y la clave de la madurez: «Nos gusta estar obligados»

Tras el primer capítulo de la serie ante Zona Oeste, el entrenador de la selección de Salto, Rony Costa, analizó con profundidad el presente de su equipo y los ajustes necesarios para el partido de vuelta.

Lejos de la autocomplacencia, el técnico puso el foco en la gestión emocional y la eficacia ofensiva como las llaves para sellar la clasificación.

Para el DT, el fútbol no es solo una cuestión de táctica, sino de temple.

«El control de la ansiedad y ser capaces de resolver» es la consigna que repite el estratega, entendiendo que en estas instancias de definición, la mente juega un partido aparte. Según su visión, Salto tuvo pasajes de dominio claro en el encuentro de ida, pero faltó la puntada final: «Nos faltó explotar mejor cuando generamos dominio», señaló con autocrítica.

LA PROPUESTA OFENSIVA

La mirada del DT también se posó sobre el adversario. Tras haber evaluado el planteamiento de Zona Oeste en su casa, la gran incógnita ahora radica en qué versión mostrarán como visitantes. Ante este escenario, Rony es contundente sobre la evolución que espera de sus dirigidos:

Mayor volumen de juego: «Hay que buscar respuesta superior de mitad de cancha para arriba».

Contundencia: El técnico enfatizó que el equipo no puede permitirse ser «corto de poder» en lo que respecta a la llegada al arco rival.

La solidez de los números y el factor temple

Frente a Zona Este en el estadio «Julio César Abadie», es cierto que para Salto no fue un partido más. Fue el partido que marcó la primera derrota. El quinto gol en contra en el arco de Nicolás Sánchez (foto), sobre un total de nueve partidos. Es hablar de 810 minutos. A pesar de las áreas a mejorar, el optimismo de Rony Costa se respalda en la estadística. Salto llega con un balance positivo, manteniendo números favorables tanto en la faceta goleadora como en la resistencia defensiva. Sin embargo, más allá de los datos, el entrenador valora la actitud ante la adversidad.

«Nos gusta estar obligados, ahí es cuando se comprueba la madurez del equipo», no es precisamente una síntesis menor.

Para el conductor de la «naranja», la presión no es una carga, sino el escenario ideal para que el plantel demuestre el imperativo de respuesta. El compromiso será, entonces, la prueba de fuego para confirmar que este equipo está listo para resolver bajo máxima exigencia. La obligación es directa. En la edición pasada del Campeonato del Interior, Salto llegó a semifinales. No está demás tener en cuenta aquel tiempo….no tan lejano.

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