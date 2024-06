Francisco Merino Roig, precandidato a Diputado por Lista 521 del Partido Colorado

“Marcelo Malaquina es una persona que se ha preparado muchísimo y está muy consciente de la responsabilidad de los dineros públicos”

Después de trabajar muchos años en política, pese a su juventud, Francisco Merino Roig participará por primera vez en una elección liderando una lista. Pide su apoyo a Marcelo Malaquina para la Intendencia de Salto y de Gabriel Gurméndez para la Presidencia de la República.

– ¿Qué significado le da a estas elecciones internas?

Para mí está en juego el futuro del departamento, no solo de los partidos políticos, pero para el Partido Colorado (PC) en particular, es una elección bisagra. O sea que no solo se decide la interna del partido sino que también se decide el futuro de Salto. En el PC hay dos bloques jugándose la posición mayoritaria, por un lado está la continuidad y por el otro, la renovación. Es por eso que decimos que el PC está en un tiempo bisagra, de cambios de liderazgos. Con un pasado riquísimo y un presente bastante malo, igualmente estoy confiado en el futuro que tiene por delante, que terminará incidiendo a todo el departamento, porque no es lo mismo tener a un actor político como Marcelo Malaquina o como Germán Coutinho, que si continúa, será una cosa para Salto, pero que si se decide renovar al partido con Marcelo Malaquina, estoy seriamente convencido que todo cambiará para Salto. Marcelo Malaquina es la verdadera renovación dentro de la Coalición Republicana. O sea, los candidatos que se asoman para después ser candidatos a la Intendencia por la Coalición Republicana, que es la que vamos a integrar, va a ser o Germán o Marcelo dentro de los colorados, y en los demás partidos son todos actores políticos que ya estuvieron en cargos de poder, llámese Rodrigo Albernáz, Cecilia Eguiluz por Cabildo Abierto, o llámese Carlos Albisu por el Partido Nacional. Del otro lado, en el Frente Amplio tenemos a los Lima, Marazzano y Fonticiella, que son más de lo mismo y que ya tuvieron su oportunidad, y que de una forma o de otra, son responsables del estado actual de la ciudad, que nos han dejado en el peor lugar de los ranking, en un estado de emergencia vial total, un desempleo que pisa el 20% y con un 30% de informalidad, sumado a la falta de inversión. Los salteños vemos ahí una oscuridad y no se ve una luz de esperanza o de salida que nos pueda sacar de este oscurantismo.

– Una de las papeletas que se estará votando es para elegir candidato único a Presidente de la República por su partido político y también representantes al órgano deliberativo nacional. ¿Cómo podría proyectar el próximo quinquenio de un gobierno presidido por su candidato?

Nuestro apoyo a la precandidatura presidencial de Gabriel Gurméndez viene por la decantación de cuando Guzmán Acosta y Lara dio su apoyo, y porque nosotros apoyamos a Acosta y Lara, terminamos apoyando a Gurméndez, a quien conozco desde hace tiempo y sé que es una persona de probada experiencia en lo público y en lo privado, es una persona exitosa en todo lo que ha emprendido y muy preparado. Igual el Partido Colorado tiene muy buenos candidatos de todo tipo. Dentro de la mesa de Malaquina tenemos el apoyo de todos los precandidatos a excepción de Tabaré Viera, que es el que apoya al candidato de Vamos Salto. Pero si alguien quiere votar a nuestra lista, que es la 521, con Ojeda a la presidencia, lo puede hacer, quiere votar a Robert Silva, también lo puede hacer. Son todos compatibles ante esta mesa porque todos esos precandidatos ya estuvieron reunidos con Marcelo Malaquina y validaron su candidatura a la Intendencia. De todas maneras, mi apoyo es a Gabriel Gurméndez.

– La otra papeleta que se estará votando refiere a elegir a representantes al órgano deliberativo departamental, que terminará eligiendo, en su caso, al candidato único de su partido para integrar el lema Coalición Republicano. ¿Cómo vienen trabajando en esta perspectiva?

Como que el 30 de junio cambian muchas cosas, que sabemos son elecciones que no son obligatorias, pero que considero son las más importantes para el cambio que Salto necesita. Tenemos que poner algo nuevo porque más de lo mismo ya tuvieron su oportunidad y así nos dejaron. Llegamos a tocar fondo, lo bueno es que tenemos todo para hacer algo distinto. Se puede salir de la situación en la que estamos. Lo que hoy vivimos ya lo vivió la Irlanda y la Nueva Zelanda de 1970, países que eran dominados por la delincuencia, el desempleo, la miseria, y hoy son top del PBI per cápita mundial. ¿Qué hicieron ellos que no podemos hacer nosotros? Es abrazar las ideas liberales económicas utilizando la gestión estatal correctamente, y estoy pensando en la efectividad de las oficinas públicas, del achique del costo del Estado en su parte política, no la de servicios para la gente que tanto necesita, venimos de una clara filosofía colorada y batllista que es la del escudo de los débiles, pero con un claro tinte liberal como tenía Jorge Batlle.

Salto se puede cambiar y tiene mucho potencial para mejorar, por sus recursos, y por lo más importante que es su gente, que tiene muchas ganas de progresar y acá el problema que tienen son los políticos, que no les permiten progresar, te desestiman, te liquidan con los impuestos, no te dan servicios, no te dejan un lugar atractivo donde puedas traer a algún inversor o emprendimiento de afuera. Sin embargo, Salto está en un lugar que se ubica a 400 kilómetros de Buenos Aires, a 800 kilómetros de Asunción del Paraguay, a 800 kilómetros de Porto Alegre. O sea, estamos en un lugar que si hubiese sido usado de manera inteligente por nuestros gobernantes, sin duda que hubiera contagiado a todo el sistema para poder mejorar y emprender.

No puede ser que se utilice la Intendencia de Salto y todos sus recursos solo para hacer política. Marcelo Malaquina es una persona que se ha preparado muchísimo y está muy consciente de la responsabilidad de los dineros públicos. Nos da mucho dolor cuando vemos que la Intendencia utiliza toda su estructura para hacer política y no para dar buenos servicios a los salteños. Se gastan millones de pesos para hacer monotributos, habrá que investigar en qué calidad se dan estas cooperativas de vivienda. En definitiva, se disponen los recursos de los salteños para unas pocas personas para hacer militancia política, y eso lo sabemos todos. Cambiando eso, vamos a ir transformando a Salto en algo más atractivo que atraiga inversiones que generen fuentes de riqueza y trabajo.

– La última palabra es suya.

Quiero dar un mensaje a todos aquellos que se sienten ajenos, descreídos, dolidos con la actividad política en general, les pido de corazón su confianza este 30 de junio y que vayan a votar por cualquier lista de Malaquina, si es la 521 mejor, como forma de apoyar la renovación y el cambio que Salto necesita.

PING PONG

Edad: 34

Es del signo de Sagitario

Es hincha de Peñarol

¿Cuál fue el último libro que leyó? “La catedral del mar” de Ildefonso Falcones

¿Prefiere películas o series? Series

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Que Salto se recupere

¿Un color? El azul

¿Un número? 521

¿Usa cábalas? Sí, unas cuantas