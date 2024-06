Finales NBA: apabullante victoria de Boston Celtics ante los Dallas Mavericks.

El regreso de Porzingis fue clave en el primer encuentro de la serie ante los texanos. Los Celtics se impusieron por 107 a 89 en el TD Garden. La primera mitad fue dominada por los Celtics gracias al europeo, quien se mostró dominante tanto en defensa como en ataque. Al finalizar el primer cuarto, Boston había establecido una ventaja significativa, impulsada por los 11 puntos y 2 tapones del jugador letón. En la primera mitad, los locales llegaron a tener una ventaja de 29 puntos, una máxima que los Mavericks no pudieron igualar aunque intentaron reducir la diferencia. Luka Doncic y Kyrie Irving no lograron igualar sus habituales niveles de rendimiento, lo que contribuyó a la superioridad de Boston. El español aportó 30 puntos, 10 rebotes y una asistencia, mientras que el estadounidense contribuyó con 12 unidades, tres rebotes y dio dos pases. Además del rendimiento estelar de Porzingis, Jaylen Brown también destacó con 22 puntos, 6 rebotes y 3 robos. Jayson Tatum aportó 16 puntos, aunque sus 6 pérdidas de balón no tuvieron mayor impacto debido a la solidez general del equipo. La combinación de una ofensiva potente y una defensa robusta situó a los Celtics como los favoritos claros en esta serie.

El segundo partido de estas finales se llevará a cabo el domingo, donde los Mavericks deberán encontrar respuestas si desean mantenerse en la competencia frente a un equipo de Boston que ha demostrado ser una máquina bien engrasada tanto en ataque como en defensa. Luego la serie se trasladará el miércoles 12 al Américan Airlines Center, donde los texanos intentarán hacer valer su localía.