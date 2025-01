Figura de Carnaval y denuncia por transfobia, la palabra de Natasha San Sebastián

La elección de la Figura del Carnaval en Salto fue implementada con la intención de promover la igualdad de género y romper con los estereotipos tradicionales. El objetivo era reconocer a personas por su talento, contribuciones culturales y sociales, en lugar de solo su belleza física.

Pero, en el reciente certamen celebrado en nuestra ciudad, alguien que participó con ese espíritu se encuentró de pronto con agresiones en redes sociales por su participación en la pasarela.

Después de vivir momentos felices y sumar nuevos afectos con las demás participantes, Natasha San Sebastián se vió enfrentada a lo que considera insultos y escraches en redes sociales de parte de un hombre , lo que la llevó a realizar una denuncia por daños y perjuicios y hacer pública la situación.

Dolida e indignada Natasha San Sebastián compartió su experiencia en el evento y los lamentables hechos que ocurrieron posteriormente.

“Yo me presenté para la figura de carnaval el sábado 18, y en la semana anterior tuvimos toda la preparación, con modelaje, samba junto a Ramiro Corcol y candombe con Candida Medina. Todo fue precioso, perfecto, divino”.

El día del certamen, Natasha destacó que todo transcurrió según lo previsto. “Hacemos las pasadas, bárbaro. Después llegó el momento de demostrar el talento con candombe y samba. Yo lo hice todo perfecto”. Sin embargo, lo que parecía una experiencia enriquecedora tomó un giro inesperado al día siguiente.

“Me desperté con el celular lleno de capturas y mensajes diciendo que no podía dejar que me hicieran esto. Un hombre tomó capturas de mi baile y me humilló públicamente en redes sociales, donde comenzaron cascadas de comentarios transfóbicos”, relató. Según Natasha, la situación no solo afectó su imagen personal, sino también su trabajo en la peluquería, de la cual depende económicamente. “Esto me impactó sinceramente en la clientela. Yo vivo del día a día y no puedo permitir que alguien me ensucie”.

Denuncia y falta de apoyo institucional

Natasha, quien está casada desde hace 16 años, subrayó: “Tengo marido, estoy casada, hace 16 años. No soy una persona que ni fuma, ni se droga. No soy una persona promiscua”. Agregó que cree que el ataque pudo haber sido motivado por haber bloqueado al agresor en redes sociales. “Capaz que el señor me habrá escrito y yo lo bloqueé y ahí quedó reclalcado».

Frente a estos ataques, Natasha realizó denuncias por “daños y perjuicios” y “violencia doméstica”. Explicó que su denuncia busca más que justicia personal. “Quiero que me pida disculpas públicas, no personales, porque su ataque afectó mi imagen y mi trabajo. Además, que me pague el daño que me hizo”.

A pesar de su resiliencia, Natasha expresó su decepción ante la falta de apoyo institucional. “En Género y Generaciones me dijeron que haga la denuncia y nada más. Ni contención, ni nada. Me la tuve que arreglar sola”. Respecto a la organización del Carnaval, reconoció que ellos no tienen responsabilidad directa, pero resaltó la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas trans al exponerse públicamente.

Natasha destacó que el agresor dirigió sus ataques únicamente hacia ella, a pesar de que había otra participante trans en el certamen. “Había otra chica trans y no le hizo nada. La burla era conmigo, el odio era conmigo. ¿Por qué? No lo sé, si te digo, te miento”.

A modo de reflexión, comentó que su participación en el certamen tenía un propósito personal. “Fui para sacar mis miedos interiores. Soy musa trans de la Escuela de Samba Belleza Real y quería enfrentarme a mí misma. Mi barrio me quiere muchísimo y eso es lo que me importa. Yo no me merezco que me escrachen como si fuera una ladrona. Si no te gusta cómo soy, lo lamento.»

Natasha confía en que las denuncias prosperen y sirvan como precedente para evitar que estos actos de discriminación se repitan. “No voy a permitir que cualquier persona me ensucie porque no le gusta cómo soy.»