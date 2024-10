Ferro Carril sigue con sed de títulos y comenzó de la mejor manera rumbo al quinquenio…

Un buen partido de Ferro Carril que siempre dominó a la U y nunca estuvo en riesgo su victoria, el Rojo lo tuvo por momentos a tiro pero desaprovechó oportunidades y cuando a este equipo de la franja no se le aprovechan esos momentos de descuidos saben muy bien componerse rápidamente para lograr volver a lo planeado por Ferreira y sacar lo mejor de cada integrante del equipo, cuando Diaz no puede ahora aparece de León y si bajan un poco los hermanos de los Santos aparecen los Caballero´s o Cerpa o cualquiera que del banco asome. En la U Mariano Techeira, Ramiro da Costa Porto y Silveira estuvieron comandando el goleo de su equipo secundados por Belase, no aparecieron los goles ni de Lewis, de Nuñez o Magnone resignando de esa manera gran chance de hacerle partido a la franja.

Diego Diaz en el ganador fué el goleador de Ferro Carril con 25 puntos al igual que Ángel Caballero y De León con 14. En Universitario: Mariano Techeira convirtió 23 puntos, Ramiro da Costa Porto 21, Silveira 16 y Belase 12 puntos.

Universitario 85 – Ferro Carril 96