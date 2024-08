Ferro Carril o Universitario: el callejón no tiene salida

Porque son de esos partidos, en que el mandamiento gana espacios: HAY QUE DARLE TODO. O no hay que guardarse nada. Pero además, con Ferro Carril y Universitario, la cosa es clara: o se produce lo que se puede o se cae en la vacilación capaz de escribir la condena.

Será mañana domingo en el Parque Dickinson, desde la hora 17.30′ cuando se enfrenten por el partido de vuelta en Cuartos de Final del Campeonato del Interior.

En el fin de semana pasado, hubo empate, pero no hubo criterio en dos aspectos esenciales: el de crear primero para resolver después. Por eso el 0 a 0 en materia de fútbol, fue un polvorín de desencanto.

EL ENCONO EXISTENCIAL

¿Por qué el callejón sin salida?: porque no hay escape. Porque se gana un espacio en semifinales o se pierde todo. Así de simple. O así de tajante es el tiempo que viene. Se dirá en tanto, que es un partido especial: lo es.

No es un clásico. Pero es real que de diez años a esta parte, la rivalidad existe. El encono deportivo no falta. Los dos con variantes y sin integraciones confirmadas. Que desde las Direcciones Técnicas no exista pronunciamiento previo, se entiende. O se interpreta. No es cuestión de misterio, sino de estrategia. No exponer las cartas al adversario. La mano….viene por ahí.

Para verse las caras

Sábado 24 de agosto.

Partidos de vuelta. Campeonato del Interior de OFI:

Divisional “A”.

San Carlos de Maldonado vs Atlético Florida

Hora 13.30′.

Árbitro: Marcelo Palacios (Canelones).

Estudiantil de Paysandú vs Melo Wanderers

Hora 16:00.

Árbitro: Carlos Eduardo Paz (Artigas).

Domingo 25 de agosto.

Partidos de vuelta. Campeonato del Interior.

Divisional “A”

Río Negro de San José vs Porongos de Trinidad

Hora: 15:00.

Árbitro: Matías Schneider (Paysandú).

Ferro Carril de Salto vs Universitario de Salto

Hora 17.30′.

Árbitro: Fernando Martínez (Florida).

Con los 22

o se trata de integraciones confirmadas. Pero en todo caso, es posible en la mayoría de las plazas, tanto de Ferro Carril como en Universitario.

FERRO CARRIL- Rodrigo Dos Santos; Tomás Romero, Juan Viera, Hernán Barros; Leandro de Mora o Elbio Blanco Grieves, Tobías Chasampi, Juan Alberto Iriarte, Nahuel Machado; Natanael Tabárez, Fredi Cabrera o Facundo Villafañe y Jorgeluis Vera.

Dirección Técnica: Fabricio Bassa-Luis Alberto Avellanal.

UNIVERSITARIO- Jorge Fleitas; Elías Andaluz, Franco Matías Bentín, Richard Rodríguez, Facundo Correa; Gabriel Tabárez, Martín Silva, Franco Ávalos, Fabián Leites; Alexander Píriz, Diego Nicolás Llama.

Director Técnico: Alejandro Irigoyen.