Ferro Carril, aquel de 1979: Ramos….¡y viva la gambeta!

José María Ramos, artiguense y hermano de Venancio Ariel «Chicharra» Ramos, llegó a Ferro Carril justo cuando la década del 70 empezaba a despedirse. En 1979, bajo la dirección técnica de Hugo Nery «Chumbo» De Souza —el mismo que cuatro años antes había llevado a Deportivo Artigas a su primera consagración—, la franja volvió a consagrarse campeón salteño.

Ferro Carril ya había sido campeón en 1977 tras intensas finales ante River Plate. En 1979, con José María “Coco” Ramos como una de sus figuras ofensivas, la gloria regresó. “Ramitos”, como también lo llamaban, desbordaba con chispa, gambeta y velocidad, convirtiéndose en uno de los delanteros más recordados de la década.

La imagen que acompaña este recuerdo muestra, de pie: Julio Néstor Luccini, Sofildo Piñeiro, Daniel Rodríguez, Wilson Omar “Tico” Dutra, Ramón Walter Rivas y Roberto “Pimienta” Fernández. Hincados: Luis Castro, Vicente “Tabla” Gularte, Walter Eduardo “Paisano” Finozzi, José Luis “Cote-Cote” Finozzi, José María Ramos y Julio “Indio” Gularte.

En las últimas horas, se conoció el fallecimiento del querido “Coco” Ramos. Su memoria revive ese ayer donde el fútbol aún conservaba el encanto de la gambeta como un acto de arte y rebeldía. Chispeante, ocurrente, y siempre con una carcajada tras cada gol, Ramos fue parte de una estirpe de punteros que ya no se ven en las canchas.

📆 Consejo Único Juvenil. El tiempo de los partidos pendientes

El Consejo Único Juvenil fijó la disputa de varios partidos postergados correspondientes al Torneo Apertura en categorías Sub 15 y Sub 18. Esta es la programación:

Sábado 24 de mayo

Campo: PROGRESO

🕒 15:00 hs – Sub 15: Progreso vs. Gladiador

Árbitros: Didier Cuello, José Carballo, Andrés Píriz

Campo: Parque Julio Pozzi

🕓 16:00 hs – Sub 18: Chaná vs. Salto Uruguay

Árbitros: José Ramallo, Andreina Amaro, José de los Santos

Martes 27 de mayo – Parque Luis T. Merazzi

🕕 18:00 hs – Sub 18: Ferro Carril vs. Universitario

Árbitros: Danilo Urrutti, Ruben Ferreira, Gabriel Rodríguez

🕗 20:00 hs – Sub 18: Arsenal vs. Chaná

Árbitros: Didier Cuello, Pablo Ferreira, Andreina Amaro

Miércoles 28 de mayo – Estadio de Nacional

🕤 21:30 hs – Sub 18: Nacional vs. Gladiador

Árbitros: Johan Ghelfi, Marcelo Izaguirre, Andreina Amaro

🟡 Divisional «B» – Séptima fecha de la primera rueda

Se juega la 7ª fecha en las categorías Sub 15 y Sub 18, en los diferentes escenarios barriales. Estos son los cruces y designaciones arbitrales:

Sábado 24 de mayo

Campo: PEÑAROL

🕐 13:45 hs – Sub 18: Peñarol vs. El Tanque

🕓 15:45 hs – Sub 15

Árbitros: Jhon Asencio, Nicolás Castaño, Catalina Fernández

Campo: CERRO

🕐 13:45 hs – Sub 15: Cerro vs. Santa Rosa

🕓 15:45 hs – Sub 18

Árbitros: Mauricio Revuelta, Cristian Fagúndez, Pablo Ferreira

Campo: PARQUE POLICIAL

🕐 13:45 hs – Sub 15: Sud América vs. Deportivo Artigas

🕓 15:45 hs – Sub 18

Árbitros: Ignacio Vargas, Alexander Moreno, Juan Suárez

Campo: PARQUE NICOLÁS FIRPO

🕐 13:45 hs – Sub 15: Fénix vs. Hindú

🕓 15:45 hs – Sub 18

Árbitros: Guillermo Araujo, Robert Aguirre, Luciana Pereira

Campo: SALADERO

🕐 13:45 hs – Sub 15: Parque Solari vs. Saladero

🕓 15:45 hs – Sub 18

Árbitros: Lorena Machiavello, Jonathan Guglielmone, Cristian Masseroni

⚽ Fútbol Femenino – Dos encuentros para cerrar la etapa

La primera rueda del fútbol femenino también se completa este sábado con dos partidos en horario nocturno:

Campo: Parque Rufino Araújo

🕢 19:30 hs – Ceibal vs. Nacional

Árbitros: José de los Santos, José Ramallo, Andreina Amaro

Campo: Parque Luis T. Merazzi

🕗 20:00 hs – Ferro Carril vs. Fénix

Árbitros: Andrés Píriz, José Carballo, Didier Cuello

Costo de entradas:

A partir de los 12 años, el ingreso tiene un valor de $120.