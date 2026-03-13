Ferres: “Uruguay vive una oportunidad histórica para crecer en ganadería”

En el marco del ciclo de jornadas técnicas «Forrajeras 2026» organizada por la firma Megaagro, el presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural (AUPCIN), Álvaro Ferres analizó en Salto, el gran momento que atraviesa la ganadería uruguaya y destacó el escenario internacional favorable para el sector.

Ferres valoró el excelente estado de los campos del norte del país y las diferencias productivas respecto al sur. Señaló que las lluvias han acompañado y que se observa un notorio crecimiento en la calidad de los establecimientos y de las pasturas.

El dirigente afirmó que Uruguay vive una situación privilegiada para producir y exportar carne. Explicó que, además de la reconocida calidad del producto, el contexto internacional ofrece ventajas comerciales y arancelarias que fortalecen la competitividad del país.

En ese sentido, subrayó la importancia de herramientas comerciales como la cuota 481 y otros acuerdos que permiten mejorar el acceso a mercados de alto valor.

Ferres remarcó que el escenario actual es estructural más que coyuntural. Indicó que existen factores que se mantendrán en el tiempo, como la sostenida demanda asiática, la menor disponibilidad de ganado en Estados Unidos y los avances comerciales logrados por el Mercosur.

A su entender, Uruguay deberá acostumbrarse a valores de exportación firmes y sostenidos, lo que genera un efecto positivo en toda la cadena cárnica.

Consultado sobre la capacidad del país para responder a la creciente demanda internacional, sostuvo que, si bien la ganadería tiene procesos productivos lentos, Uruguay está en condiciones de adaptarse. Agregó que el mayor desafío es aprovechar plenamente las oportunidades.

También destacó cambios relevantes en los sistemas productivos, especialmente en zonas agrícolas donde productores están transformando grano en carne de forma más intensiva, generando mayor dinamismo en el mercado.

Ferres indicó que los valores actuales de la reposición representan un fuerte estímulo para los criadores, ya que premian años de trabajo y fomentan una mayor producción.

Asimismo, subrayó el papel clave de los corrales de engorde dentro del sistema productivo. Señaló que hoy son un componente esencial para sostener el nivel de actividad de la industria frigorífica y garantizar el flujo de animales terminados.

El titular de la asociación aseguró que la industria también envía señales claras al mercado mediante precios a futuro e incentivos a la recría, herramientas que permiten planificar e invertir con mayor previsibilidad.

Finalmente, sostuvo que el gran desafío del país es capitalizar el favorable contexto internacional: producir más, agregar valor y aumentar el ingreso de divisas para fortalecer a toda la cadena agropecuaria.

