Femenino – Campeonato Nacional sub 16

Salto ganó con justicia en el Dickinson

La selección femenina sub-16 de Salto debutó con victoria en el campeonato nacional al imponerse 2 a 0 frente a Río Negro en el estadio Ernesto Dickinson.

Los goles del conjunto salteño fueron convertidos por Manuela Petraglia y Elena Gómez, uno en cada tiempo. Petraglia abrió el marcador promediando la primera mitad, mientras que Gómez selló el triunfo a los 35 minutos del complemento.

De esta manera, Salto comenzó con buen pie su participación en el torneo, en una categoría donde varias jugadoras repiten la base del plantel que el año pasado se consagró campeón nacional. El equipo, ahora bajo un nuevo cuerpo técnico, ha mantenido una línea de trabajo similar a la de temporadas anteriores, buscando sostener el nivel que llevó al título.

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Río Negro, por su parte, fue un rival exigente y llegó a Salto con la intención de sumar puntos, pero el conjunto local volvió a hacerse fuerte en su casa. Así, en el estadio Dickinson, Salto ratificó la solidez que ya había mostrado en la pasada edición de la competencia.

Con los tres puntos asegurados en el debut, la selección salteña ya comienza a enfocarse en su próximo compromiso dentro del campeonato nacional.

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