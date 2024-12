¡Feliz Navidad!

Desde la Comisión de Asuntos Políticos de Éxodo del Siglo XXI, queremos enviarles un saludo cálido y lleno de esperanza en esta fecha tan especial. La Navidad no solo es un tiempo de celebración, sino también de reflexión, gratitud y renovación, y por ello nos dirigimos a ustedes con el corazón lleno de agradecimiento.

En primer lugar, queremos dar las gracias a cada uno de ustedes: amigos, compañeros y familias que han estado presentes a lo largo de este año. Su compromiso y apoyo han sido fundamentales para seguir adelante con nuestra misión. Este 2024 estuvo lleno de retos, pero también de encuentros significativos que nos han permitido fortalecernos como grupo humano y político.

Gracias a quienes participaron en nuestras actividades, a los que caminaron junto a nosotros bajo el sol y la lluvia, a quienes nos abrieron las puertas de sus hogares y, sobre todo, a quienes no perdieron la fe en lo que representamos. Hoy podemos afirmar con orgullo que hemos construido un espacio que trasciende los resultados electorales, un espacio que se ha convertido en una verdadera comunidad, en una familia unida por ideales y sueños comunes.

Sabemos que este año no siempre fue fácil. Los resultados electorales, aunque no favorables, nos dejaron grandes aprendizajes y nos recordaron la importancia de seguir trabajando con más fuerza y dedicación. Lo que hemos logrado juntos no se mide solo en votos, sino en la solidez de los lazos que hemos tejido y en la convicción de que, unidos, podemos seguir avanzando hacia un futuro mejor.

En esta Navidad, queremos extender nuestros mejores deseos a cada uno de ustedes y a sus familias. Que la esperanza ilumine sus caminos y que nunca falte el amor, la salud y la paz en sus hogares. A quienes enfrentaron desafíos personales, problemas de salud o la pérdida de seres queridos, les enviamos un abrazo lleno de fortaleza y cariño. Que encuentren en esta época la serenidad y el consuelo para mirar hacia adelante con optimismo.

A aquellos que celebran en la fe, que esta Navidad sea un momento de profunda conexión espiritual, donde renazca la esperanza en sus corazones. Y para quienes comparten estas fechas en el calor del hogar, rodeados de sus seres queridos, que cada sonrisa y cada abrazo sean un recordatorio del verdadero significado de estas festividades: la unión, la solidaridad y el amor.

Sigamos construyendo juntos, con la misma pasión y dedicación que nos ha caracterizado. Porque la historia de Éxodo del Siglo XXI no termina aquí; al contrario, estamos escribiendo un capítulo lleno de posibilidades y sueños por cumplir.

¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos! Que el 2025 nos encuentre más fuertes, más unidos y con renovadas energías para alcanzar nuestras metas.

Con gratitud y esperanza,

Comisión de Asuntos Políticos

Éxodo del Siglo XXI