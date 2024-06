Falleció “Cacho” Lescano y dejó en EL PUEBLO algunas reflexiones

Este sábado falleció Nelson Omar “Cacho” Lescano, un conocido ex jugador y director técnico de fútbol. Allá por mediados de enero de este año, Cacho hablaba con EL PUEBLO y contaba: “Otra de mis pasiones es escribir, hace muchos años que empecé a escribir Reflexiones y Pensamientos. Tengo muchos bocetos escritos a mano: versos, pensamientos, reflexiones, canciones y me gustaría hacer un libro con todo el material que tengo escrito. En 1989 fui letrista de la murga “Verdad Popular”. Tengo un proyecto que me gustaría proponer a la Junta Departamental de Salto algún día. Escribí también la letra de una canción dedicada a nuestra ciudad titulada “Salto Oriental”, le falta la melodía nomás, espero se pueda plasmar con algún compositor salteño algún día”.

Hoy lo recordamos con algunos de esos pensamientos y reflexiones:

–“Si cumplimos con nuestros buenos propósitos, sabremos cumplir con nosotros mismos”.

–“El derecho de opinar y el deber de respetar, permite la convivencia acentuando su inteligencia”.

–“Bienvenidos sean quienes a Salto visitan, Dios bendiga el camino que transitan”.

–”El discernimiento es un razonamiento inteligentemente planeado para obtener y lograr los objetivos logrados en tiempo y espacio”.

–“La educación, la recibimos de padres y maestros. La perfeccionan la personalidad y pregonarla es la finalidad”.

–“No siempre resulta fácil dar una explicación exacta, sin ser absolutamente sincero consigo mismo”.

–“El derecho de opinar permite a mucha gente identificarse con la sabiduría, mas la responsabilidad de llevar a la realidad ciertas cosas debía su interés por temor al fracaso o a la venganza”.

–“Quien conoce sus propios errores, es digno de admiración para no reincidir; reflexione su decisión”.

–”No debemos adelantarnos a los acontecimientos, un juicio apresurado ocasiona sufrimiento”.

–”Orgullosos deben sentirse aquellos que espontáneamente siempre obran de buena fe”.

–”El acusar sin razón, para algunos es un vicio; puede quedar regalado al no tener elemento de juicio”.

–”Quien hace las cosas porque debe hacerlas, no pretende ser halagado, simplemente recordado”.