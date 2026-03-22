Expoactiva Nacional: respaldo al agro, señales del gobierno y preocupación por residuos en carne

Desde Soriano, en el marco de la 29ª edición de la Expoactiva Nacional, las demostraciones de campo con maquinarias agricolas trabajando a pleno en un predio especialmente acondicionado para la mayor muestra agroindustrial uruguaya. El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de las actividades junto a Jorge Andrés Rodriguez presidente de la Asociación Rural de Soriano, recorriendo la exposición y presenciando exhibiciones de cosechadoras, sembradoras entre otras.

En el cierre de la jornada, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, destacó la magnitud del evento y el esfuerzo institucional para acompañar a las gremiales federadas en todo el país.

“Es una muestra extraordinaria, impacta por la cantidad de expositores y el nivel de presentación. Es un verdadero lujo, sobre todo en un contexto complejo para el agro, con un panorama agrícola desafiante y una siembra de invierno cargada de incertidumbre. Sin embargo, la exposición sigue creciendo”, señaló.

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Normey subrayó el concepto de “resiliencia” del sector, en línea con lo expresado por el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y valoró especialmente los anuncios oficiales de apoyo financiero.

“Era imperioso y urgente. La activación del SIGA Agropecuario es una señal clara de respaldo al sector productivo en un momento clave. Cuando se apoya al agro en situaciones críticas, el sector responde. Así actúa un país serio que defiende su producción”.

Recordó además que estas medidas eran parte de los planteos realizados en las instancias de trabajo entre las gremiales rurales nucleadas en Campo Unido y el Poder Ejecutivo.

Residuos en carne: “Estamos jugando con fuego”

Uno de los puntos de mayor preocupación abordados por Normey fue la detección de residuos de medicamentos veterinarios en exportaciones de carne.

El dirigente recordó que Federación Rural ya había emitido un comunicado exhortando a extremar los controles en el uso de productos para el combate de la garrapata, especialmente en zonas con presencia de cepas multirresistentes.

“Es un tema complejo y delicado. En 2025, el 0,74% de las muestras analizadas presentó residuos por encima de los límites permitidos por los mercados internacionales. Es un porcentaje bajo, pero viene en aumento”.

Normey aclaró que la enorme mayoría de los casos detectados se ubican por debajo de los niveles que implican riesgo para la salud humana, aunque superan exigencias comerciales.

“Estamos corriendo un riesgo innecesario y jugando con fuego en los mercados internacionales”.

El problema se agrava en regiones afectadas por garrapata multirresistente y tristeza parasitaria, donde la mortandad genera fuerte presión sanitaria y económica sobre los productores.

En ese contexto, reclamó un trabajo coordinado entre autoridades, veterinarios y productores: “Ningún gobierno solo va a poder resolver esto. Tiene que existir un esfuerzo mancomunado para dar garantías sanitarias”.

También se refirió a la reciente suspensión de un frigorífico tras detectarse residuos en un embarque enviado meses atrás: “Es una noticia grave que genera incertidumbre sobre exportaciones posteriores. Debemos dar señales claras de seriedad. Y en los casos reiterados de incumplimientos, corresponde aplicar sanciones. Hay que defender a la enorme mayoría de productores que hacen las cosas bien”.

Consultado sobre el Fondo de Federación Rural, financiado mediante un aporte voluntario de 1 por mil sobre ventas ganaderas, Normey desmintió versiones sobre la creación de un nuevo impuesto para el sector.

“Es absolutamente falso que se pretenda imponer un tributo obligatorio”.

Explicó que el tema se discute desde hace dos décadas y que el Congreso de la institución mandató trabajar en mecanismos que fortalezcan financieramente tanto a Federación Rural como a sus gremiales federadas.

La propuesta en estudio se apoya en dos pilares, mantener el aporte voluntario y crear un marco legal que brinde garantías jurídicas y estabilidad al sistema.

“Nos hemos complicado justamente para preservar el carácter voluntario. Pero estamos convencidos de que es un principio esencial”.

Según explicó, el eventual respaldo legal podría instrumentarse mediante un proyecto de ley que otorgue seguridad institucional, sin transformar el aporte en obligatorio.

“El objetivo es dejar organizaciones más fuertes para el futuro. Las federadas son la primera red de contención de la ruralidad y debemos potenciarlas”.

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