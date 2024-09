Excandidato a Diputado de Vamos Salto adhirió a sector de Malaquina

Me encontré con un equipo que me valora, siento que estoy en casa Luis Amaro

En la tarde de ayer en la sede de la Casa del Partido Colorado de calle Larrañaga 81, Marcelo Malaquina y el candidato a Diputado por la Lista 1 Horacio de Brum, recibieron en su equipo al excandidato a Diputado de Vamos Salto Luis Amaro, quien aclaró en conferencia de prensa que el cambio de sector dentro del mismo partido se debió a “motivos personales”. De Brum aclaró que recibían a Amaro por ser “buena gente”, subrayando que “si uno no es buena gente no puede ser buen político. Así que lo primero es ser buena gente, buena persona, un ser humano con empatía, que es lo que sumamos con Luis Amaro”.

HAY QUE SER BUENA GENTE

“La convocatoria de hoy del equipo de la Diputación de la Lista 1 y del sector ‘Malaquina, el Intendente de Todos’ –comenzó diciendo De Brum-, es para anunciar el ingreso a nuestro equipo y a nuestro proyecto político del señor Luis Amaro y de todos sus dirigentes. Estamos muy contentos de recibirte Luis en este desafío que nosotros tenemos y que hemos comenzado el año pasado”.

“Hoy para nosotros es un día especial porque más allá de sumar a un dirigente político con las características que tiene Luis Amaro, sumamos a un gran ser humano. Cuando compartimos ideas y proyectos, también queremos a la mejor gente con nosotros, que sean buena gente. Si uno no es buena gente no puede ser buen político. Así que lo primero es ser buena gente, buena persona, un ser humano con empatía, que es lo que sumamos con Luis Amaro, con Guadalupe y con todos sus dirigentes”.

De Brum evaluó la marcha de la campaña como “intensa, de mucho trabajo, con reuniones diarias en forma permanente”, agregando que en las próximas horas se estará iniciando una nueva “gira por el interior profundo de nuestro departamento por tres días, que va a ser un mano a mano de cada vecino con Malaquina y con Horacio de Brum, casa por casa para, primero, escuchar a cada vecino y después ir planteando las ideas que tenemos”, dejando claro que está transitando la campaña “con gusto, con ganas, felices”.

“Estamos pronto para salir a trabajar con Luis en estas próximas horas, que es lo que nos reconforta. O sea que miramos hacia el futuro con mucha esperanza”, destacó De Brum.

ACÁ ME VALORAN

Amaro comenzó destacando que “fue una decisión muy importante en mi carrera política, la verdad que estoy muy agradecido por la invitación tanto de Horacio como del señor Malaquina a unirme a este nuevo sector”.

“Había muchas dudas de si me había cambiado de partido. Que quede claro que sigo adentro del mismo Partido Colorado, estoy en casa, lo único que hice fue cambiarme de sector por motivos personales. Después de conocer a este grupo de personas me siento muy a gusto. Quiero también recalcar que estoy muy agradecido con el equipo de Vamos Salto, al cual pertenecí anteriormente, me voy bien, me voy contento y con la experiencia necesaria para sumar a este nuevo equipo”.

Amaro aclaró que “siempre trabajé bien en Vamos Salto, pero en las elecciones internas se votó mal, por lo que quisimos hacer un impasse político, por lo que quedé en un momento de espera, que fue cuando recibí la invitación de ellos, nos dimos la oportunidad de conocernos y me encontré con un equipo que sentí que realmente me valoran, que valoran el trabajo que estaba haciendo, por lo que me siento muy cómodo trabajando. Siento que podemos hacer una buena mancuerna entre todos y colaborar de acá en adelante porque el objetivo es mayo” de 2025, pero “sin descartar la Diputación de Horacio”, remarcó.

SUMAMOS A UNA GRAN PERSONA

Finalmente Malaquina expresó que “para nosotros es un momento muy especial, estamos muy contentos no solo por el ingreso de un excandidato a Diputado y de todo su equipo, también por la experiencia adquirida y la proyección de cara al 27 de octubre acompañando a Horacio de Brum, y además de cara a mayo de 2025”.

“Hemos recibido un proyecto integral que Luis ha armado hace mucho tiempo y que seguramente será parte del proyecto de gobierno de cara a mayo del año que viene. Así que no solo traemos al político, sino que además traemos a una persona que hace más de nueve años trabaja dentro de lo que es la Intendencia, es un funcionario de carrera que con su experiencia también va a aportar técnicamente a lo que es el proyecto político de la Intendencia”.

“Tengo el convencimiento que estamos sumando a una gran persona a un equipo de trabajo que nos va a permitir proyectarnos de muy buena manera de cara a lo que viene”, concluyó Malaquina.