Estoy comprometido en trabajar por una sociedad libre de adicciones

Dip. Rodrigo Albernaz

Cabildo Abierto

El lunes pasado en conferencia de prensa el Senador Guido Manini Ríos anunció que el partido va a

entregar una propuesta al gobierno para ver la posibilidad de una declaratoria de emergencia en

materia de seguridad. En nuestro cotidiano las palabras asesinatos, armas, sicarios, bandas narcos,

casi que se transformaron en moneda corriente. Infelizmente estos hechos de inseguridad están

íntimamente ligados al consumo de drogas, y Cabildo Abierto es consciente del enorme desafío que

significa enfrentar las adicciones, un enorme problema que está impactando en la salud física y

mental de personas sobre todo jóvenes, que hipotecan y hasta pierden sus vidas por el consumo de

drogas, generando el desespero de las familias que piden ayuda para sus hijos.

A instancias de Cabildo Abierto en el Parlamento se aprobó la ley 20.176 para el tratamiento del

consumo abusivo de drogas y también se votaron recursos para la salud mental, pero es insuficiente.

La prevención del uso de drogas es una parte importantísima, y nuestro programa de gobierno

propone crear campañas de comunicación con el objetivo de informar y educar a la población sobre

el daño y riesgo que producen las drogas, y que la prioridad sea no consumir sustancias por elección

personal. Otro punto importante que proponemos es fomentar entornos sanos, la práctica de

deportes, las actividades artísticas, recreativas y educativas, trabajando con distintas dependencias

del Estado y las intendencias Otra medida de prevención es potenciar el Programa Familias Fuertes

de OPS y crear el programa “Educación en adicciones” para ser implementado en centros educativos

(escuelas, liceos y utus) buscando evitar el consumo, enseñando el riesgo y el daño que pueden

producir las drogas, adaptado a las distintas franjas etarias de la población estudiantil.

Otra de las propuestas en materias de prevención es la formación de “Equipos implementadores de

prevención departamentales” (MSP-ASSE) capaces de realizar tareas que involucran a la comunidad,

diagnóstico locales y propuestas a medida, descentralización de líneas de acción de programas de

adicciones de MSP y ASSE. En estos equipos de prevención se incorporará a todas las instituciones

legales públicas de cualquier orientación filosófica que deseen contribuir a la propagación de los

lineamientos establecidos en el Programa de Educación para el No consumo.

Con el Programa “Mi oportunidad” se buscará la colaboración y el apoyo sea en personal o

infraestructura de toda organización de tipo social, deportiva, filosófica o artística que se integre a la

filosofía de contención, educación, solidaridad, prevención para identificar posibles situaciones de

riesgos en la población juvenil sea para consumo de sustancias, adicción a otro tipo de productos,

juegos de azar, dispositivos electrónicos, pornografía, o situaciones de depresión.

Por último el programa de Cabildo abierto propone propiciar la realización de estudios de

investigación específicos, desde instituciones público-privadas, universidades, etc, sobre el daño por

consumo de sustancias, tratamiento y rehabilitación, que promuevan mejoras en la información a la

población, y en la capacitación de profesionales. Se buscará dar la mayor difusión pública a través de

todos los medios de comunicación de los trabajos realizados por los distintos centros de

investigación locales o internacionales en la materia.

Hoy comparto con ustedes medidas de prevención de nuestro programa, y en columnas posteriores

seguiremos hablando sobre nuestras propuestas de tratamiento y rehabilitación. Desde Cabildo

Abierto estoy comprometido en trabajar por una sociedad más justa, saludable y libre de adicciones,

donde la prevención sea la prioridad, la atención integral sea la norma y la rehabilitación sea una

realidad para todos aquellos que buscan recuperar sus vidas.