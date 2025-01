Estafas haciéndose pasar por UTE y hackean el WhatsApp

Los autores de la maniobra fraudulenta piden hasta $ 30.000: “Son muy amables y bien hablados”.

Una nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp se viene dando desde hace algunos meses. El formato se asemeja a otros en los que el ladrón se hace pasar por representante de un ente o empresa pública, se contacta con la víctima y le solicita cierta información.

Sin embargo, a diferencia de otros casos, en los que la persona del otro lado de la llamada le pide a quien atiende datos personales, algo que UTE, OSE, Antel y otros organismos han advertido que no hacen, esta vez solo le solicitan un código que nada tiene que ver con la persona.

Según relató a Montevideo Portal Ana Sosa, una de las víctimas de esa modalidad, la estafa consiste en enviar y solicitar un código de acceso a la cuenta de WhatsApp del usuario estafado, que se genera cuando se obtiene un nuevo teléfono móvil físico.

Los hackers descargan WhatsApp en un celular y se registran con el número de la persona a la que le quieren hackear la cuenta, como si la persona se comprara un celular y quisiera traspasar toda la información que tiene en la aplicación del antiguo a su nuevo móvil.

Entonces, para configurarlo, le llega un código al teléfono antiguo para transferir los contactos, chats y otras informaciones. Ese código se utiliza para estafar.

“Una vez que agarran el código, se quedan con tu WhatsApp. Vos perdés total control sobre el WhatsApp y ellos, en tu nombre, le piden plata a gente”, contó Sosa, quien vivió en carne propia la estafa dos veces, la primera por estar en un grupo de WhatsApp en el que se estafó a gente y la segunda con el número de su empresa, pero en esta última no cayó.

La mujer relató que, una vez que acceden al WhatsApp, los hackers le escriben “a contactos agendados como ‘Mamá’, ‘Tía’, ‘Primo’”, pero que “lo primero que atacan son los grupos”.

Eso fue lo que le pasó a Manuel, su compañero de spinning. “Lo llamaron por WhatsApp. El tipo atiende y le dicen que le están hablando de un ente público, que van a ir a hacer una inspección en su casa. Le dicen: ‘Te vamos a pedir por favor que el código que te mandamos al WhatsApp nos lo des para poder emitir la orden de la inspección’”, relató.

“El hombre pone el altavoz, abre el WhatsApp y le aparece un código. Se lo dice y, automáticamente, el WhatsApp se cierra y la llamada se corta”, explicó. “Al rato le empezaron a caer mensajes por Facebook e Instagram preguntándole qué pasó, porque los hackers empezaron a pedirles plata a sus contactos porque él les había dicho supuestamente por WhatsApp que ‘estaba en un aprieto’”, sumó.

Sosa narró que ella vio que su compañero de spinning había escrito un mensaje en el grupo de WhatsApp pidiéndoles a los integrantes “entre $ 20.000 y $ 30.000”. “Una de las compañeras del grupo le depositó $ 6.000, que era lo que tenía. Le dijo: ‘Pasame la cuenta y te giro’ y le giró. Obviamente, la estafaron”, contó.

“Los que se daban cuenta de la situación en el grupo sugerían a los demás que no respondieran, y en seguida el número de WhatsApp de Manuel los eliminaban del grupo”, dijo, y añadió: “Ahí nos dimos cuenta de que le habían hackeado el usuario”.

“Cuando lo llamamos por teléfono, no entendía nada. Tuvo que ir a Antel y hacer la denuncia. Ahí Antel le dijo que le bloqueaba la cuenta y que demoraba 24 horas en recuperarla, con todos los perjuicios que tiene eso”, agregó.

Este miércoles 8 de enero Ana vivió en carne propia lo que le sucedió a Manuel. Le sonó el teléfono de su trabajo, que está disponible en la página web y las redes de la empresa. Era una llamada de WhatsApp.

“Me dicen: ‘Te llamamos de UTE’ y en la foto tenían el loguito de UTE. Me plantearon: ‘Hay un corte programado para mañana’ y me dieron la dirección de las oficinas de la empresa. Obviamente te dicen todo eso porque tienen la información de internet”, explicó.

“Ahí me dijeron que iban a ser unos 20 minutos y me preguntaron si tenía algún inconveniente. Les dije que no. Pero después de eso aludieron al código de WhatsApp. Enseguida me acordé de lo que le pasó a Manuel, les corté y bloqueé el número”, completó.

“Son muy amables y bien hablados, te engañan salado”, completó la mujer, quien advirtió que “primero, ningún ente público te llama por WhatsApp. Segundo, jamás se deben dar códigos ni nada que envíen, así como no hacer clic en enlaces”.

