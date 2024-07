Esta foto pasará a la historia

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

A la ceremonia de lanzamiento de la temporada 2024 en la Divisional “A”, no le faltó brillo. Lo tuvo.

El nivel de organización, la cronología de lo programado, la hora palpitante del sorteo de los equipos para confeccionar el calendario, etc.

Pero además, con un renglón aparte: los reconocimientos que no faltaron para las recientes selecciones campeonas en Sub 15, Sub 18 y mayores, en este último caso en el Torneo de la Confederación del Litoral Norte.

En tanto, un hecho no pasó de largo: por primera en la historia de lanzamientos de este tipo, los 12 equipos de la “A” representados por JUGADORES, para jerarquizar desde ellos en nombre de TODOS los que se convierten en protagonistas a la hora de jugar.

La idea de la organización fue espléndida y desde cada club, el cumplimiento de la designación. Cada jugador respondió al llamado, hasta posar ellos para este registro gráfico, igualmente captado por la lente de Vicente Massarino de EL PUEBLO.

Parados, de izquierda a derecha, Carlos Raúl “Moneco” Rocha (secretario de la Liga Salteña de Fútbol), José Luis “Chirola” Píriz (Saladero), Sebastián “Chipo” Menoni (Nacional), Leonardo “Leo” Fagúndez (Libertad), Juan de los Santos (Gladiador), Nahuel Machado (Ferro Carril) y Diego Tabárez (El Tanque).

En segunda fila: Agustín Acevedo (River Plate), Valentín Fornaroli (Universitario), Braian Almeida (Salto Nuevo), Ignacio “Nacho” Bueno (Salto Uruguay), Jorge Esteban “Pichu” Echenausi (Arsenal) y Oscar Nicolás “Nico” Cáceres (Ceibal).