“Ese que no queremos y que por lo visto, nunca existió”

El expresidente de la Liga Salteña de Fútbol, Dr Fulvio Gutierrez en la hora de una reflexión que desde EL PUEBLO vale la pena compartir.

En los primeros años de la década de los 80′, el Dr. Fulvio Gutiérrez asumió la presidencia de la Liga Salteña de Fútbol, con su colega de profesión Dr Hugo Ariel Guerra, en la vicepresidencia. Hincha de toda la vida de Salto Uruguay, hombre político también, Fulvio suele recurrir a su pluma analítica. Cuando ello sucede, hay que prestarle atención. Eleva la mirada con frondosa generosidad, sin dejar de apuntar a la médula del hecho que motiva.

- espacio publicitario -

En este caso, la aparición del delantero Suárez, arremetiendo contra el DT de la selección, Marcelo Bielsa.

Desde EL PUEBLO, es válido transcribir el enfoque del Dr Fulvio Gutiérrez. Es su apunte reflexivo, es cierto, pero también una sensación inocultable: no le faltan verdades.

¡QUE DECEPCIÓN!

“Las palabras son la expresión del pensamiento de una persona. Y esa persona, para ser auténtica y honesta, debe expresar siempre su pensamiento con claridad y honestidad. Lo que acaba de decir Luis Suárez del señor Marcelo Bielsa, es un acto de deshonestidad absolutamente inesperada. Lo que dijo Suárez de Bielsa una vez finalizado el partido que a su propia iniciativa se tomó como despedida, es una canallada. Porque cuando lo dijo, y cuando abrazó a Bielsa en el estadio, estaba mintiendo. Ya en ese momento pensaba lo que acababa de decir de Bielsa, que es lo contrario de lo que dijo antes.

No sé hacen esas cosas, no se miente de esa manera, no se actúa de esa forma jodida, rastrera, y menos se puede actuar para la tribuna.

El verdadero Suárez, es este último, no aquel del estadio en un presunto homenaje que se hizo el mismo, engañando a cuarenta mil personas.

Por eso digo, Suárez me ha decepcionado. Será un buen jugador de fútbol, pero como persona, deja mucho que desear.

La historia, la gente común, se ha dado cuenta del verdadero Suárez. Ese que no queremos y que por lo visto, nunca existió.