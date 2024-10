Richard “Chengue” Morales hizo referencia a las polémicas declaraciones de Luis Suárez acerca del relacionamiento del director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con el plantel principal y los funcionarios celestes: “Me sorprende mucho que lo haya dicho después de que se retiró”, expresó. “Ahora quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. El tema ahora es cómo sigue. Los jugadores se van a tener que sentar con [Marcelo] Bielsa y preguntarle: ‘¿Cómo seguimos?’”, declaró el exfutbolista charrúa en Punto Penal de Canal 10. “Nadie discute que sea mentira”, afirmó, y luego dijo: “Me sorprende que el Ruso [Diego] Pérez y Minguta no hayan dicho nada.

Me sorprende cómo puede ser que el Ruso, un tipo que le ha dado tanto a la selección y se ha partido la cabeza por nuestro país, coma en el fondo. Me sorprende por qué se mantienen ahí, por qué siguen y cuál es el proceso”. Morales insinuó que al entrenador de la selección “le están haciendo una campaña para que se vaya”. “No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar. ¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay”