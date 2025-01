Es la primera noche de un sueño de campeón: Ferro o Universitario

El lunes llegó, y desde las 21:15, en el escenario de Ferro Carril, cuando el local y Universitario afronten el primer juego final enmarcado en los play-off. Uno de los dos, al mejor de cinco, será Campeón Salteño.

200 pesos es el valor de la entrada, y los socios de Ferro Carril pagarán 100 pesos. Será puntual la aplicación del protocolo de seguridad (Página 16).

Divisional «B»

La Divisional «B» va contemplando todo el tiempo previo al inicio de la temporada, que comenzará el 16 de marzo. Solo resta definir el sistema de disputa (Página 17).

- espacio publicitario -

Sudamericano Sub 20

Mientras tanto, en el Sudamericano Sub 20, suben el telón para Uruguay por segunda vez. A nivel de AUF, los deudores no faltan: si no pagan… no juegan