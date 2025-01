Es grave: la Liga Salteña no tiene Comisión Fiscal

En los primeros días de marzo, el desarrollo de la Asamblea Anual Ordinaria en la Liga Salteña de Fútbol, con un condimento especial: la elección de presidente y vice por un período de dos años. En este caso, reafirmación de apuntes recientes en EL PUEBLO: la voluntad de prolongación de quienes actualmente ejercen las funciones de mando. Ese día de la asamblea además, aprobación de la Memoria y el Balance, en tanto habrá que aguardar el arribo de ponencias.

Sin embargo, un aspecto es necesario tener en cuenta: a poco tiempo de la asamblea anual, LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL NO DISPONE DE COMISIÓN FISCAL. La Comisión Fiscal es quien debe sugerir (por ejemplo), la aprobación del balance. Se supone que los integrantes de la misma, tendrán que disponer de un cierto tiempo para el análisis y pronunciamiento.

La sesión del Consejo Superior será el lunes próximo y podría suponerse que se expongan nombres, para acceder a una función notoriamente primordial en la Liga Salteña de Fútbol.

- espacio publicitario -

«Al Balance no se lo lee porque no se lo entiende»

Frente a la ausencia de la Comisión de Hacienda, la idea apuntó en una dirección: que desde los clubes se integrara una comisión para analizar el contenido del Balance. Pero el hecho es que aquellos que están vinculados a sus estructuras directrices a nivel de clubes, NO pueden ser parte de roles de este tipo. Tendría que recurrirse a quienes NO integran Comisiones Directivas.

A su vez desde un delegado se planteó un fin: «redactar un balancete (¿), a manera de síntesis de los números del Balance. Un algo más simple, para que pueda ser captado lo que figura en materia de conclusiones».

«….O NO SE SABE»

Como cuestión final sobre el punto, se dijo que «al balance no se lo lee en los clubes, porque no se lo entiende». Esta situación de hecho no sorprende tanto, a tal punto que antes de aprobarse un balance, es difícil que surjan cuestionamientos. Al decir de un delegado al día siguiente y sobre esa temática: «no se puede discutir mucho sobre lo que no se interpreta o no se sabe»

Las dos últimas sesiones antes de Tacuarembó.

Tabárez, Batista, Fagúndez y Aranda: ellos….¡los del medio!

El Salto de las definiciones que va llegando a partir del pronunciamiento de Rony Costa. De unos días a esta parte, los propios jugadores fueron captando el pensamiento del estratega, tanto a nivel individual como de funcionamiento. En el primero de los casos, afianzar la estructura de los once de arranque y de hecho, el propio Rony fue delineando a partir de los roles defensivos.

En este caso, tres de los cinco, ya resueltos: WALTER CAMPOS para la marca del lateral derecho y los dos zagueros centrales. Surgen los nombres de JUNIOR RODRÍGUEZ y RICHARD RODRÍGUEZ. Hoy será el día en que se develará el doble suspenso: quien para atajar y quien para marcar el lateral izquierdo. La evolución de NICOLÁS CÁCERES, le otorga chance superior al ceibaleño, sobre Fabián Leites. Sería el lateral izquierdo.

Hoy jueves, Salto estará resuelto, de cara al juego del sábado frente a Tacuarembó en el Dickinson, segunda fecha del Litoral Norte y estreno para los nuestros. Mañana viernes un básico repaso. Sesión sin exigencia, teniendo en cuenta ese algo más de 24 horas antes de enfrentar al puntero de la serie.

En zona medida, ya no hay margen para la duda: ALAN ARANDA, GABRIEL TABÁREZ, MARTÍAS BATISTA y NICOLÁS EMILIO FAGÚNDEZ. Al igual que en la edición 2024, Tacuarembó para ser el primer rival. En esa misma edición en que Salto fue Campeón del Litoral Norte.

La clase del «Zurdo» Fagúndez, el primer plano de Rony Costa para observar y el día de las definiciones llegó. Salto tiene a los 11 resueltos para el juego debut ante Tacuarembó. (Foto: sitio oficial en Internet, de la Liga Salteña de Fútbol).