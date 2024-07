¿Es el tiempo de la Renovación?

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Las malas decisiones de Coutinho, las dudas de Lima, los temores sobre Albisu

El panorama político en Salto tiene un tinte de incertidumbre por lo que puede venir. En primer lugar las tres figuras principales de los últimos 15 años (Lima, Coutinho, Albisu) han tenido sus tropezones y no tienen tan claro su futuro político, como hace cinco añs atrás, en las elecciones pasadas.

Hay factores nuevos, como la Renovación por un lado, como ciertos descalabros por otros, por la merma electoral de ciertos caudillos y por lo que acontece a nivel nacional, donde hay otros López, pero que a la larga terminarán influyendo en cierta medida en el camino a mayo 2025.

¿La renovación es tan así?

Dentro de los primeros análisis, en los principales partidos, el tema de la renovación de sus figuras fue uno de las coincidencia a la luz de los votos. Los grupos nuevos se afirmaron en eso y en que “la gente buscó renovación, se cansó de las viejas figuras”. En parte se les puede dar la razón, y en el caso del Partido Colorado, por ejemplo, su figura emergente, Andrés Ojeda, no caben dudas, y a nivel departamental, Marcelo Malaquina, de igual manera, porque ambos se presentaban por primera vez a la consideración ciudadana.

Lo que también se debe de tener en cuenta, sobre todo a nivel departamental, es que dada la creación de la Coalición Republicana para el 2025, que dicho sea de paso ya ha comenzado a funcionar en la Junta Departamental en algunos aspectos y actitudes entre ediles blancos y colorados, las figuras más importantes de Cabildo Abierto, Partido Nacional y Partido Colorado no participaron en las Internas para poder quedar habilitados para las departamentales del 2025 dentro de la Coalición.

Así que hay aires de renovación en los partidos, pero, deberán consolidarse en el próximo octubre y en mayo del año que viene.

Las malas decisiones de Coutinho

Muchas veces cuesta encasillar, a la principal figura del Partido Colorado en Salto en lo que va del Siglo XXI. Sin dudas que tiene un poder de convocatoria innegable, algo menguado en los últimos tiempos, pero fuerte, todavía.

Germán Coutinho ha tomado, creemos nosotros, malas decisiones desde los momentos de mayor esplendor, hasta ahora. Su gobierno departamental tuvo un comienzo esplendoroso, coronaba éxitos tras éxitos, tanto que el Presidente de esos momentos (José Mujica) dijo en tono elogioso, “Hay intendente para rato”. Todos los analistas pensaban que un segundo mandato de Coutinho era un hecho, y con más apoyo popular que en la primera vez.

Pero un día, en año electoral, contagiado, tal vez, por el entusiasmo de Pedro Bordaberry decide ser parte de la fórmula Presidencial del Partido Colorado. Se le dijo que arriesgaba mucho en esa aventura, pero, su idea era la de “hacer experiencia para futura elecciones”, porque ya se veía jugando en las grandes ligas.

Se le insistió en que iba a descuidar la Intendencia, pero, se mantuvo en su decisión. Bordaberry fue un fracaso electoral y Coutinho no pudo alcanzar un segundo mandato en la Comuna.

Pasó el tiempo, lamió sus heridas y poco a poco se encaramó como el principal contendor de Andrés Lima, con un contrapeso que no supo resolver.

Para las elecciones de 2019 volvió a elegir mal, insistimos, creemos nosotros, la pre candidatura de José Amorim Batlle, una figura sin mucha chance, ante el dos veces Presidente Julio María Sanguinetti y la ascendente figura del economista Ernesto Talvi, salvó su naufragio, en octubre logrando nuevamente una banca en el Senado, pero, muy raspado.

En las Departamentales del 2020 volvió con todos sus bríos, pero ante si no tenía solamente a Andrés Lima con su poderosa maquinaria electoral, tenía el fuego amigo de Carlos Albisu que creció hasta superarlo en esos momentos, y ahí, la mala elección se la atribuyen mutuamente, off de record. En lugar de ir juntos en una coalición, como se hizo en Montevideo, tanto Albisu como Coutinho se sintieron ganadores y ambos sucumbieron ante el invencible (electoralmente) Andrés Lima.

Dos experiencias o cuatro, si se quiere tomando en cuenta las departamentales, también en esos dos períodos, no fueron suficientes, al parecer, creemos nosotros, para seguir eligiendo mal, por parte de Germán Coutinho. Cuando en el horizonte colorado aparecieron Andrés Ojeda, Robert Silva, Gabriel Gurmendez aportando renovación, aire nuevo, futuro, al partido, Coutinho hace alianza con Tabaré Viera, el viejo caudillo de Rivera más cerca de los cuarteles de invierno que de salir con sones victoriosos. El fracaso se da de nuevo. Que hará Coutinho?, seguramente saldrá a pelear por una banca en el Senado y porque Vamos Salto mantenga la diputación, lo que venga después nadie lo sabe, aunque hay otras opciones que se murmuran por ahí, pero, eso no nos corresponde señalar.

Las dudas de Andrés Lima

Desde que arrancó como principal edil de su lista en el año 2005, hasta que se fue del PDC y creó la 888 “Armando Aguirre”, hasta que se fue de allí y creó otros grupos, y ganó la diputación y por dos veces consecutivas la Intendencia de Salto e internas del FA en nuestro departamento Lima ostentó su título de invicto en las urnas. Y lo que es mejor, siempre logró los objetivos que se propuso.

Pero ahora, y a la luz de los resultados de las últimas Internas donde la meta era superar los 30 mil votos y apenas fueron un poco más de 12 mil, ciertas dudas comenzaron a rondar al actual intendente de Salto, primero porque el respaldo mínimo, pensado a nivel nacional no fue el esperado, la polarización Orsi- Cosse lo pulverizó en el último tramo, aparte de algunos cruce de boletas que se comentan y que se habrían dado en gran parte del país, vaya uno a saber…

Los resultados trajeron ciertas rispideces tanto a nivel local como nacional, y Lima tendrá que trabajar mucho para recomponer la probable línea al Senado que se propuso. En los mentideros se comenta que podría arreglar con una lista grande e ir en un lugar al Senado en que pueda salir… El tema se complica en camino a la diputación donde hay algunos que quieren ir en listas aparte y como que hay “cierto mareo” (llámese movimientos) para las Departamentales 2025, tomando distancia y posibles nuevas alianzas.

LOS TEMORES SOBRE ALBISU

Un analista político local, decía en tono de broma, en una charla entre amigos, refiriéndose a Carlos Albisu “tiene menos suerte que la ardilla de la Era del Hielo”. Y pasó a dar cuenta de las vicisitudes políticas vividas por Albisu. En las Departamentales anteriores no sólo fue el gran rival de Andrés Lima, sino que había encuestas que lo daban como claro ganador sin la necesidad de una Coalición. Claro que viejos nacionalistas repetían una y otra vez que no había que confiarse, llegar a un acuerdo con los Colorados en general y con Coutinho en particular, para ganar la Intendencia. Todos sabemos que el acuerdo no llegó que los lamentos duran hasta ahora, y Lima volvió a reinar.

La tormenta que se abatió sobre Salto Grande, la CTM dañó mucho a Carlos Albisu, sobre todo a nivel nacional, porque su figura, a nivel departamental y regional se mantuvo.

Tanto es así que sigue siendo la principal figura del Partido Nacional y al no estar Germán Coutinho y Andrés Lima en la lucha, asoma como claro favorito para transformarse en el próximo intendente de Salto.

Pero, no será fácil, tendrá que vencer a dos grandes rivales: Al Frente Amplio que sigue siendo muy fuerte en Salto y a uno de sus socios en la coalición, Marcelo Malaquina que viene avanzando con un paso arrollador, si espanta esas dos sombras, estaremos hablando de Albisu Intendente….

CAMACA