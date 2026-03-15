Equipos salteños de Newcom presentes en Paysandú

Equipos de Salto participaron en un torneo internacional de Newcom en Paysandú, con destacadas actuaciones de Charrúas Newcom y Newcom Salto en varias categorías.

En la jornada de ayer, se disputó en Plaza de Deportes de Paysandú, un Torneo Internacional de Newcom, deporte ampliamente para gente mayor de 40 años, que reunió más de 10 equipos de Argentina, Paysandú, Salto, Durazno y de otras localidades. Como es característico de todos los años, organizado por Halcones Newcom con gran convocatoria y una muy buena organización.

Los equipos salteños presentes fueron: Charrúas Newcom y Salto Newcom, ambos que con sus horarios y días ya predeterminados entrenan en el Polideportivo de nuestra ciudad.

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A continuación, los resultados en las diversas categorías y modalidades que se jugaron en esta competencia



+60 mixto

1- Capibaras (Durazno)

2 -Titanes (Paysandú)

3 -Charrúas Newcom (Salto)



50 mixto

1 – Newcom Salto

2 – Titanes (Paysandú)

3 – Charrúas Newcom (Salto)



Femenino Libre

1 – Anastasia (Fray Bentos)

2 – Titanes (Paysandú)

3 – Charrúas Newcom (Salto)



+40 mixto

1 – Anastasia (Fray Bentos)

2 -Pitufos (Liebig – Entre Ríos 🇦🇷)

3 – Halcones (Paysandú)

Diario el Pueblo charló con uno de los encargados del equipo de Charrúas Newcom, Víctor Hugo González que expresó: “En Paysandú, la movida newconera es muy interesante, va de menos a más y estamos muy bien, muy bien atendidos. Acá en esta ciudad, se resulta que hay como 4 o 5 equipos, en Salto hay 2”.

Además, González resaltó: “En nuestra ciudad se empezó en el polideportivo, hay como 4 equipos allá y nosotros con Charrúas nos fuimos del Newcom Salto para hacer un equipo competitivo. Tenemos femenino, masculino y hoy vinimos con 3 equipos: un mixto 50, uno 60 mixto y un femenino libre. O sea que cuesta mover esa logística, tenemos un buen plantel que le damos un sentido de equipo, porque no es un grupo, es lo que cuesta más, festejamos cumpleaños, nos reunimos, salimos juntos, es algo más que lo deportivo también”.

Víctor Hugo finalizó: “Fuera de que somos competitivos, le damos un perfil recreativo. O sea, todos queremos ganar, como todos, pero como tenemos gente, más 50, más 40, gente que está laburando, que no pueden ir, nosotros tomamos el grupo, como 30 somos, tranquilos. Este grupo integró la liga de ANRU en Argentina, tiene una liga muy fuerte, tenemos una experiencia muy linda.

González finalizó: “La verdad es que cuando uno piensa, yo fui jugador de básquet y de vóley, fui jugador de basto, pero cuando te metes a jugar, yo fui jugador profesional de bolo, acá en Paysandú, pero sin embargo estoy jugando al Newcom, o sea que yo me entrevero con todo, porque las mujeres entre nada son “unas tigras” ahí agarrando pelotas, porque no la pueden tirar para abajo, tiene que tener una parábola por arriba y no puede pasar el dedito este. O sea que es muy importante que salgan de la casa y que se animen a venir a un recreativo, después siguen lentamente, pasan al competitivo, porque la vida es competitiva, el que no le gusta competir queda en el recreativo, pero lentamente vos vas a un competitivo, te vas queriendo, te vas al competitivo, es como la vida”.

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