Equipo de Diputación de Vamos Salto va con Pedro Bordaberry al Senado con la lista 10 de Vamos Uruguay

Con Mariano Casola a la cabeza

En horas de la mañana anterior, en su sede partidaria Vamos Salto anunció cual será el camino a las elecciones de Octubre.

En este sentido definieron acompañar la línea al Senado impulsada por Pedro Bordaberry . Será a través de la lista 10 de Vamos Uruguay.

El candidato Mariano Casola encabezará la lista en Salto para la Cámara de Diputados.

El acto contó con la presencia del equipo de Diputación Mariano Casola, el Diputado Omar Esteves, el Dr. Matías Rocha, Dariela Sagnol, Dr. Carlos Ratín y Luis Amaro.

Luego de agradecer a todos quienes estaban acompañando la instancia, Casola señaló que ” es a raíz de la confirmación de la vuelta de Pedro Bordaberry a la política que resolvimos en el equipo de la Diputación, apoyar la candidatura al Senado de la lista 10 de Vamos Uruguay.”

Argumentando que la resolución se tomó porque la vuelta de Pedro va más allá de ser el retorno de una de las principales figuras del partido colorado en los últimos 20 años.

“Vuelve un servidor público, vuelve una persona, si bien de partido, ya hoy trascendiendo lo partidario y creemos que es un diferencial no sólo para el partido colorado, no sólo para la coalición, sino también para la política uruguaya. La figura de Pedro, vino para servir, vino para lograr acuerdos, vino para ir por los grandes temas que todavía el Uruguay no tiene resueltos, Pedro viene a aportar, Pedro viene a sumar, Pedro viene a escuchar, viene a dar una mano al país entero.”

Casola agregó más virtudes de Pedro Bordaberry que recientemente confirmó su retorno a la política.

“Con la experiencia de Pedro en el Senado de la República, con todos sus proyectos de ley que fueron presentados y desestimados por el Frente Amplio en su momento, creemos que tiene la experiencia, la madurez, el conocimiento para ser un Senador de fuste como ya lo fue y ya también Pedro pasa a ser algo como un estadista para nosotros. Y creo que no prescindir de Pedro o no acompañar a Pedro sería una injusticia para nosotros mismos. Por lo tanto, vamos con él convencidos de que nos va a representar a todos nosotros y va a tener sus proyectos, su programa dentro de la coalición también, su incidencia en la coalición, que va a ser fundamental para mejorar todos los problemas que hoy tenemos”

“Acá la fórmula es Ojeda Presidente, Bordaberry Senador, Casola Diputado. Eso es lo que venimos hoy a comunicar y es lo que hoy tenemos seguro. Lo demás, el Senado de Pedro lo está armando Pedro” sostuvo Casola al ser consultado sobre en qué lugar se ubicaría Germán Coutinho

Propuestas desde una eventual Diputación

Trabajo, educación, seguridad y salud son temas centrales para el equipo de Diputación conformado por Casola.

“Sabemos que Pedro va a tener su propuesta de nivel nacional y nosotros vamos a tener nuestra propuesta de nivel departamental en el cual nos enfocaremos en lo principal que es el trabajo. Todos sabemos la situación que viene atravesando el departamento. Tendremos propuestas en ese sentido.”

“Lo que es educación, también hay cosas a tomar en cuenta y a mejorar. Nosotros tenemos la Regional Norte acá y entre otras cosas podemos encarar algunos temas en ese sentido y mejorar el funcionamiento de la educación en Salto. La inseguridad, la salud, creo que tenemos mucho por mejorar. El turismo mismo también que tiene sus problemas. Yo creo que vamos a tener una propuesta precisa, concisa en todos los temas que hoy nos preocupan a todos los salteños y a todo este equipo.”

Trabajo de cara a octubre

“Nosotros hemos resuelto la conformación de este equipo de la Diputación de acuerdo a los resultados de las internas, que fue lo que habíamos acordado” aclaró Casola. “Independientemente del resultado, eso era lo que habíamos acordado” reafirmó a la vez que sostuvo que “todos los compañeros han cumplido, todos los compañeros se han alineado. Ahora nos resta, y tenemos por delante, el 27 de octubre, donde elegimos nuestro candidato a Presidente, nuestros Senadores y nuestros Diputados. Por lo tanto, ese es el eje, ese es el foco y eso es lo que estamos hoy saliendo a trabajar y nada nos va a desviar de ese objetivo”