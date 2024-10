Envejecer con dignidad: Alzheimer Salto organiza actividades para el mes de las personas mayores

En diálogo con Mirta Turino, integrante del grupo Alzheimer Salto, nos expresaba que se vienen nuevas actividades por el mes de octubre, mes de las personas mayores o personas de edad, este año bajo el lema “Envejecer con dignidad”.

“Este grupo pertenece a “Somos Alzheimer Salto”, pero estamos dentro del universo de las personas mayores y nos sentimos muy tocados y este tema lo debemos trabajar.

Hemos planificado tres actividades, la primera tiene directa relación con ustedes, con los medios de prensa escrita, oral, televisada, para llegar a cada casa con el tema personas mayores, cumpliendo con el lema de envejecer con dignidad.

ENTREVISTA AL GRUPO ALZHEIMER SALTO

Nuestra primera meta es que nos ubiquen, nos reconozcan, que vean que existimos y tenemos derechos, las personas no cambian por tener más edad, pero no es visto así y nuestra función es llegar a cada hogar, a cada persona y reflexionar sobre la vida de cada uno, de los jóvenes también porque ¿cómo quieren ser tratados cuando lleguen a la vejez?.”

“La idea es proporcionar información, caminos de sensibilización para que la persona se proyecte y a veces, o casi siempre, la imagen que representa la persona mayor es tan deteriorada que ningún joven se quiere proyectar a esa imagen, pero se están desconociendo las características de la persona mayor de hoy. Acá en mi grupo, personas de más de 80 años hacen ejercicios, realizan un montón de actividades que causan orgullo de llegar a la vejez.”

“El ejercicio es básico, tanto como la alimentación sana, pero el grupo, el estar con otros, el construir algo juntos, también lo es.”

“Estamos trabajando con Alzheimer salto porque todos tenemos un vínculo muy cercano de familia o cuidamos a alguien con Alzheimer y de ahí es nuestra motivación.”

“Sabemos que es un tema complejo, triste, doloroso, largo, pero hay que reconocerlo y además no se elige, nos toca o no y es mejor que nos encuentre preparados para poder llegar a otros, con información, con apoyo, con sostén, como es el objetivo de nuestro trabajo.”

“En segundo lugar vamos a hacer otra actividad que tiene mucho que ver con la prensa, en realidad no lo voy a contar porque si no no tiene gracia, pero va a ocurrir en estos días y tiene por escenario a los ómnibus de servicios de pasajeros de la Intendencia municipal, que siempre colaboran con nosotros.”

“Allí vamos a hacer una pequeña intervención debidamente identificados y solicitando el permiso correspondiente, y va a ser algo diferente.”

“Como tercer actividad vamos a hacer en el espacio diurno del hogar municipal una tarde de juegos de mesa que son específicos para prevenir el deterioro cognitivo.

Las personas residentes del hogar, el grupo Alzheimer, pero también invitados que van del barrio y fuera del barrio.

Hay gente que se viene del barrio ceibal y no ha faltado a ninguna de las actividades que son muchas hay huerta, gimnasia, canto, manualidades, etc.”

“Llevar esto de los juegos es muy entretenido y se aprende jugando.”

“Esta jornada se realizará el viernes 18 de octubre a las 14:30 hrs.”