Entre consensos, reservas y dudas

La Junta Departamental de Salto aprobó por 28 votos en 29 presentes la autorización a la Intendencia para conceder la explotación del antiguo Hotel Municipal de Termas del Arapey a una empresa privada por 25 años. El proyecto, que incluye la construcción de un parque acuático termal, fue votado por ediles de todos los partidos, salvo una excepción: el edil frenteamplista Gabriel Scabino, quien manifestó su desacuerdo en base a la falta de tratamiento profundo del tema.

«No estoy en contra de la concesión, pero sí del modo en que se resolvió, sin estudio suficiente ni debate en comisión. Se trató un tema de esta magnitud en 20 minutos», dijo Scabino a Diario El Pueblo. El edil cuestionó que no se convocara a representantes de la Intendencia ni a expertos en turismo para analizar aspectos técnicos y jurídicos, entre ellos, el volumen de agua termal que deberá ser garantizado por la comuna.

«Se exige un caudal de agua y temperatura específicos para el parque acuático, pero nadie de Hidrología participó en la comisión ni se brindaron certezas técnicas. No se sabe si se va a poder cumplir con lo que se promete», afirmó. El edil remarcó que hubo solo dos sesiones de Comisión Integrada, la primera donde se definió quién la presidiría, y la última que duró treinta minutos con un cuarto intermedio de diez minutos; la segunda reunión no se realizó porque no alcanzaron el quorum. «Se apuró innecesariamente, cuando la nueva legislatura podría haberlo tratado con más profundidad», añadió.

Consultado por El Pueblo, el director de Promoción y Desarrollo, Carlos Beasley, respondió a esta preocupación y aseguró que el caudal de agua termal comprometido en el pliego es el mismo que utilizaba el hotel cuando estaba en funcionamiento, por lo que está garantizado.

Desde el Partido Nacional, el edil Enzo Molina respaldó la decisión adoptada por la mayoría. «No hubo ninguna urgencia, pero tampoco era necesario postergar algo que claramente era una solución. Estábamos convencidos de que había que votar esto ahora. Y no fue una lavada de manos: la próxima administración, que será encabezada por nuestro partido, también está de acuerdo con este camino», afirmó.

Molina destacó que «la licitación fue pública, abierta, y nadie se presentó», lo que evidencia que el interés privado por invertir en esa infraestructura es escaso y que se corre el riesgo de seguir postergando su recuperación. «Hoy las Termas están en condiciones precarias, sin propuestas modernas para familias. Esta inversión es una inyección de casi dos millones de dólares que, además de recuperar el hotel, sumará un parque acuático, nuevas atracciones y puestos de trabajo», agregó.

Consultado sobre los aspectos económicos de la concesión, Molina precisó que el canon será exigible luego de diez años de explotación, una vez que la inversión inicial de 1,8 millones de dólares sea ejecutada. «Se podrá cuestionar el monto, pero hay que entender que se trata de una infraestructura que estuvo cerrada durante años, deteriorándose. Y que recuperar ese espacio para el turismo no es solo una necesidad sino una urgencia», afirmó.

Por su parte, Scabino lamentó que no se discutieran aspectos como la rentabilidad del emprendimiento, la proyección del canon o los antecedentes de la empresa adjudicataria. «No nos opusimos a la idea, sino al modo: sin invitaciones, sin exposiciones técnicas, sin consultas. Así no se trata un contrato de 25 años», enfatizó. Al respecto Molina dijo que en la sesión de comisión donde no hubo quorum, Scabino fue uno de los ediles que no se presentó y sostuvo que el tema fue largamente tratado en las reuniones de bancada del Partido Nacional, no estuvo carente de estudio.

En cuanto al impacto futuro, coincide en que la recuperación del hotel puede ser un elemento clave para dinamizar la oferta turística en Arapey. Para Molina, el parque acuático le va a dar otra dinámica al complejo. “Hoy no hay nada para los gurises. Arapey está destruido. Esto cambia todo». Y alegó que el voto contrario del edil frenteamplista responde a una cuestión de disputas internas en su propio partido. Recordó que, en cinco años de esta legislatura, el Partido Nacional nunca se opuso a ningún proyecto de inversión privada.

A pesar de las diferencias, el proyecto fue aprobado con una amplia mayoría y el gobierno entrante del doctor Carlos Albisu entiende que la inversión impulsará la recuperación de Termas del Arapey con un nuevo ciclo de crecimiento, con atracciones renovadas.