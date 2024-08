Entre 30 equipos, el Ceibal Sub 16 fue tercero: honor a las “Guapitas”

Ceibal se Destaca en el Campeonato del Interior Sub 16 Femenino

Un total de 30 equipos participaron en el Campeonato del Interior en la categoría Sub 16 de Fútbol Femenino. Ceibal, tras una destacada actuación, finalizó en la tercera posición, aunque no pudo avanzar a la final tras caer ante Laureles de Fray Bentos. A pesar de no llegar a la instancia definitiva, el equipo demostró un rendimiento sobresaliente, siendo protagonista durante toda la competencia.

Recorrido de Ceibal en el Torneo

Ceibal 1 – Progreso (Paysandú) 0

San Lorenzo (Young) 0 – Ceibal 2

Ceibal 5 – Escuela Futuro Uruguay (Guichón) 0

Ceibal 4 – Pirata Juniors (Artigas) 0

Pirata Juniors 0 – Ceibal 3

Ceibal 4 – San Lorenzo (Young) 0

San Lorenzo (Young) 0 – Ceibal 4

Laureles (Fray Bentos) 0 – Ceibal 1

Ceibal 3 – Laureles (Fray Bentos) 5

Goleadoras del Torneo