En Salto también las aguas se dividieron

Los dichos de Suárez, lejos de Uruguay y en el corazón del país imperial, dividieron las aguas. No solo a nivel de los 3 millones y algo más, sino naturalmente en Salto también.

En este caso, las redes sociales contribuyeron a tener en claro la resonancia de los argumentos expuestos por Suárez.

No se trata en este caso, de establecer porcentajes, pero de lo que no hay dudas: no pocos salteños sumaron el rechazo a los dichos de Suárez. En algunos casos con durísimas calificaciones, acudiendo otra vez en la escena, la indiferencia de Suárez con respecto a Salto, la ciudad que en definitiva LE DIÓ LA VIDA, para después direccionar sus objetivos en Montevideo primero y en el exterior después.

Igualmente la comparación resultó inevitable para los salteños (¿una gran mayoría?), entre Suárez y Cavani. Los pro Cavani han marcado a fuego, “entre ese uno y ese otro”. ¡Faltaba más!