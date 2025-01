En Salto fueron afectadas más de 500 hectáreas

Incendios en Uruguay: una responsabilidad compartida

En las últimas semanas, Uruguay ha enfrentado varios incendios significativos debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones. El pasado viernes 17, un incendio con múltiples focos afectó al departamento de Salto, quemando aproximadamente 300 hectáreas de terreno.

Además, el 14 de enero de 2025, un voraz incendio consumió ocho viviendas de pescadores artesanales en Valizas. Bomberos está investigando las causas del fuego, que se originó en una de las casetas y luego se propagó a las demás.

- espacio publicitario -

El 12 de enero de 2025, se produjo un incendio forestal en Barros Blancos que consumió ocho hectáreas. Aunque no hubo heridos ni viviendas afectadas, Bomberos advirtió sobre el riesgo máximo de incendios en la zona.

El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) recuerda que, desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril, está prohibido realizar quemas al aire libre en todo el territorio nacional, según el Decreto 436/007. Se exhorta a la población a mantener limpios los predios y extremar las precauciones en el uso de fuego.

Dada la situación actual, es fundamental que todos los ciudadanos colaboren en la prevención de incendios, evitando cualquier actividad que pueda generar fuego y reportando de inmediato cualquier indicio de incendio a las autoridades competentes.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Desde el pasado 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de abril de este 2025, rige el Decreto 436/007, que prohíbe estrictamente las quemas al aire libre, en todo el territorio nacional.

Esta medida busca reducir el riesgo de incendios forestales y de campo, que pueden tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la comunidad.

La Dirección Nacional de Bomberos, recomienda mantener los terrenos limpios de vegetación seca y residuos combustibles, ya que estos pueden servir como combustible en caso de un incendio. Además, se aconseja evitar el uso de fuegos artificiales, y cualquier actividad que implique fuego en zonas rurales o cercanas a áreas forestales.

Es importante recordar que la manipulación incorrecta de pirotecnia, puede ocasionar graves lesiones físicas e incendios, como sucedió en varios puntos del país en las recientes fiestas tradicionales.

En caso de detectarse un foco ígneo, se debe constatar de forma inmediata a los servicios de emergencia.

La Dirección Nacional de Bomberos dispone de destacamentos en todo el país, incluyendo al Departamento de Salto, que cuenta con la preparación necesaria para responder ante estas situaciones.

LA PREVENCIÓN ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Desde el organismo se recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida, y que siguiéndose con las recomendaciones y respetando la normativa vigentes, se contribuye a proteger el entorno natural y la seguridad de todos.

Por tal motivo, las autoridades del ramo y de otras áreas, han enfatizado en ls importancia de la prevención de incendios, principalmente durante la temporada estival.

En ese sentido, el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Fernando Mattos, destacó la relevancia de las medidas preventivas implementadas en el Plan Nacional de Protección Integral Frente a Incendios Forestales y de Campo, para la temporada 2024-2025, que fuera presentado el pasado mes de noviembre de 2024.

Por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), ha coordinado acciones con la Dirección Nacional de Bomberos y la Dirección General Forestal, para asegurar la cobertura de más de 13 millones de hectáreas en todo el territorio uruguayo, utilizando medios aéreos y terrestres, para la detección y combate de incendios.

RECOMENDACIONES DE LA INTENDENCIA DE SALTO

En el ámbito local, la Intendencia de Salto ha difundido recomendaciones para prevenir incendios, durante la temporada de calor, instando a la comunidad a cuidar el entorno y evitar prácticas que puedan desencadenar siniestros.

Considera que la prevención en el departamento es esencial, especialmente en esta temporada de verano.

Desde la comuna se exhorta a la población a seguir dichas instrucciones, considerándolas fundamentales, y a colaborar en la prevención, protegiendo así el medio ambiente y la seguridad de todos.

NOTIFICACIONES DE INCENDIOS

En caso de una emergencia, se recomienda llamar al.911 o reportar por medio de la App.

PROHIBICIONES DE QUEMAS Y SANCIONES

Desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 30 de abril, se en encuentra prohibido la realización de fuegos y quemas al aire libre.

Las sanciones por la imprudencia, el descuido y la intencionalidad, son conductas penadas por nuestras leyes: carga penal de entre 12 meses de prisión y 16 años de penitenciaría (art. 206 Código Penal); multas entre 10 y 200 Unidades Reajustables (art. 2 Ley 15.896); reparación de todos los daños y perjuicios ocasionados (art.90 Código Rural).

Cinco incendios de campos y montes en dos días

CECOED resalta la importancia de la prevención tras el aumento de focos ígneos

En los últimos años, los incendios de campos han sido una preocupación en varias zonas de Uruguay, incluyendo Salto. La combinación de altas temperaturas, vientos fuertes y la falta de lluvias ha provocado que los incendios forestales y de pastizales sean más frecuentes, especialmente durante los meses de verano, cuando la vegetación está más seca.

Cuando ocurren estos incendios, el CECOED Salto se encarga de coordinar la respuesta de los diferentes actores involucrados, como el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, y otros organismos de emergencia; también, de brindar información a la población sobre medidas de seguridad y prevención, y de activar protocolos para la evacuación si fuera necesario.

El Coordinador del CECOED Salto, Josué Lima, manifestó que en estos incendios, se suelen ver afectadas grandes extensiones de terreno, lo que impacta tanto en la flora como en la fauna, además de representar un riesgo para las personas y las propiedades cercanas. Es común que el CECOED emita alertas sobre la situación del fuego, las áreas afectadas y las recomendaciones para evitar nuevos focos.

CINCO INCENDIOS EN DOS DÍAS

El riesgo de incendios es particularmente alto en áreas rurales con vegetación seca y en épocas de calor intenso, por lo que se recomiendan medidas de prevención como evitar quemas al aire libre, realizar prácticas agrícolas responsables, y no arrojar objetos que puedan generar fuego (como colillas de cigarro) en áreas con pastizales secos. Los últimos días fueron signados por el fuego en el departamento, afectando tanto zonas rurales como espacios de la ciudad.

El día viernes 17, alrededor de las 10 horas, se informó sobre un incendio de gran magnitud en las cercanías del Pueblo Celeste. Este incendio amenazaba con expandirse rápidamente y afectaba un área cercana al pueblo. Ante la emergencia, el equipo coordinador se puso en contacto con diversas instituciones, incluyendo Vialidad, la Intendencia, y otros equipos de apoyo para realizar contrafuegos y prevenir la propagación del fuego. A pesar de la distancia de 90 kilómetros, la información recibida indicaba que el fuego se venía propagando muy rápido, lo que requería acción inmediata.

Simultáneamente, otro incendio se originó en el área de Buey Negro, también de gran magnitud. Se movilizaron equipos hacia ese lugar y, debido a la magnitud del fuego, se solicitó la intervención de la Fuerza Aérea y se emplearon aviones para contener el incendio. Matías Alzúa, director de bomberos de Salto, también participó activamente en las labores de control. El equipo llegó a Pueblo Celeste y, tras aproximadamente tres horas de trabajo, el incendio en esa área fue controlado. Sin embargo, el incendio en Buey Negro continuó avanzando, y el equipo se trasladó allí para seguir trabajando en su control.

El trabajo en Buey Negro resultó particularmente complejo debido a las difíciles condiciones del terreno. A pesar de los esfuerzos, el fuego continuó hasta la madrugada, aunque ya se encontraba a una distancia cerca del río. A pesar de los esfuerzos, el incendio dejó importantes pérdidas, especialmente en la flora y fauna local, ya que en la zona había una reserva con una población significativa de venados y carpinchos que huyeron del fuego. Este tipo de incendios, especialmente en áreas con vegetación nativa, generan un gran impacto ambiental.

A lo largo de la jornada del viernes y sábado, el equipo continuó trabajando intensamente para controlar los focos de incendio en diferentes zonas. En Pueblo Celeste, a medida que se avanzaba en el control, surgieron nuevos incendios en áreas cercanas, como el kilómetro 10 y la Chacra y Grilli, ubicada cerca del hipódromo. En total, el trabajo incluyó más de cinco incendios en dos días, con la colaboración de bomberos, equipos locales, y la comunidad en general, que contribuyó con recursos como tanques de agua y maquinaria para facilitar las labores de extinción.

Uno de los focos de incendio más pequeños fue el de Belén, que se resolvió rápidamente gracias a la pronta reacción de los bomberos. Sin embargo, la mayoría de los incendios fueron de gran magnitud y causaron la pérdida de más de 500 hectáreas de tierra, muchas de ellas con flora nativa de gran valor ecológico. Este tipo de incendios, aunque son generados por factores naturales como rayos, también son muy comunes debido a descuido en la manipulación de fuego

DESTACADO TRABAJO DE BOMBEROS Y DE LA COMUNIDAD

El trabajo de los bomberos, así como la colaboración de la comunidad local, fue fundamental para evitar que los incendios se convirtieran en una tragedia aún mayor. A pesar de las dificultades, se logró controlar la situación y evitar mayores pérdidas. Sin embargo, las consecuencias del fuego fueron devastadoras tanto para el medio ambiente como para los habitantes de las zonas afectadas. Las lluvias que cayeron durante el fin de semana, aunque no fueron abundantes, trajeron cierto alivio a la situación. No obstante, los daños causados por los incendios fueron considerables y el impacto en las personas, la fauna, y el medio ambiente fue profundo. En especial, se destacó la importancia de la prevención y la concientización sobre los riesgos de los incendios, no solo entre los bomberos y las autoridades, sino también entre la población en general. En este sentido, se hizo un llamado a intensificar las campañas de educación y sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la prevención de incendios. Lo único que tenemos es concientizar.

RIESGOS EN AUMENTO

Durante los días previos, se había emitido una alerta de altas temperaturas, lo que aumentaba el riesgo de incendios. Aunque en ese momento no se había declarado una «alerta roja» oficial por incendios, las altas temperaturas y la falta de lluvias ponían en peligro las zonas rurales y forestales. Este tipo de alerta es esencial para prevenir incidentes como los ocurridos, ya que las condiciones climáticas favorecían la propagación de los incendios. No había una alerta roja de incendios, sino que de altas temperaturas. La prevención y la educación sobre el manejo adecuado del fuego son esenciales para proteger tanto las personas como el medio ambiente. Las experiencias vividas durante estos días demuestran que, si bien el trabajo en equipo y la rapidez de respuesta son fundamentales para contener los incendios, la conciencia sobre los peligros del fuego y la adopción de prácticas responsables son la mejor manera de prevenir tragedias. La única manera de salir adelante es demostrar lamentablemente cómo quedan los lugares después de los incendios.

Prohibiciones y sanciones

Normativa vigente

En Uruguay, existen varias normativas y regulaciones que buscan prevenir, controlar y mitigar los incendios, tanto forestales como en áreas rurales o urbanas.

La legislación sobre incendios en Uruguay está orientada a la protección tanto del medio ambiente como de las personas y bienes, exigiendo el cumplimiento de medidas preventivas y estableciendo sanciones para quienes no respeten las normativas.

Decreto N° 436/007 (Reglamento sobre quemas al aire libre)

Este decreto establece la prohibición de quemas al aire libre durante determinados períodos del año, con el objetivo de prevenir incendios forestales y en campos agrícolas. La normativa regula las quemas en terrenos rurales y establece las condiciones en las cuales se pueden realizar, limitando las fechas y las prácticas permitidas.

Período de prohibición : La prohibición de quemas al aire libre en todo el territorio nacional está vigente desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril .

: La prohibición de quemas al aire libre en todo el territorio nacional está vigente desde el . Excepciones: Las quemas solo pueden llevarse a cabo si se obtienen los permisos adecuados, y deben contar con medidas de seguridad estrictas.

Este decreto también establece que el uso del fuego debe realizarse con autorización previa de las autoridades, y deben tomarse medidas para evitar su propagación.

Ley N° 18.719 (Ley General de Protección del Medio Ambiente)

Esta ley promueve la protección del medio ambiente y regula diversas actividades humanas que pueden tener efectos negativos sobre el entorno, incluyendo la prevención de incendios forestales y en áreas naturales protegidas.

Prevenir la degradación ambiental : La ley hace hincapié en prevenir los incendios en áreas de alto valor ambiental, como reservas forestales, parques nacionales, y otras zonas protegidas.

: La ley hace hincapié en prevenir los incendios en áreas de alto valor ambiental, como reservas forestales, parques nacionales, y otras zonas protegidas. Responsabilidad: Establece la responsabilidad de los propietarios de tierras de tomar medidas para evitar la propagación de incendios.

Ley N° 18.930 (Régimen de Emergencias)

Esta ley regula las acciones y medidas que deben adoptarse en situaciones de emergencia, como los incendios forestales de gran escala. En caso de que se declare una emergencia por incendios, las autoridades locales pueden tomar medidas para proteger la vida y la propiedad.

Sistema Nacional de Emergencias (SINAE): El SINAE coordina las acciones ante emergencias, y en el caso de incendios, coordina entre Bomberos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y otras agencias relevantes para hacer frente a los siniestros.

Código Penal (Artículos relacionados con daños y negligencia)

El Código Penal uruguayo establece sanciones para aquellas personas que, de forma intencional o negligente, causen incendios. Las penas pueden incluir prisión en casos de incendios forestales provocados de manera deliberada o por imprudencia.

Daños por incendio: Las personas responsables de iniciar incendios de manera intencional o por descuido pueden enfrentarse a penas por daños a la propiedad, ya que estos incendios a menudo afectan a tierras, cultivos, y viviendas.

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)

Este sistema coordina acciones entre diferentes organismos gubernamentales y locales para manejar los riesgos asociados a desastres naturales, incluidos los incendios. Su objetivo es mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, planificar la prevención de incendios y ayudar en la recuperación tras desastres.

Resoluciones y Recomendaciones del Ministerio de Ambiente (MA)

El MA emite resoluciones y directrices técnicas sobre cómo prevenir y gestionar los incendios en áreas forestales y rurales. Este ministerio también establece protocolos para el manejo de áreas forestales protegidas, que son especialmente vulnerables a los incendios.

Regulaciones de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Interior tiene una serie de procedimientos y protocolos de actuación en caso de incendios. Además, las autoridades locales y regionales cuentan con normativas específicas para la lucha contra incendios en sus respectivas zonas de responsabilidad.

Regulación sobre la conservación de la biodiversidad (Ley N° 18.607)

Esta ley busca preservar la biodiversidad de los ecosistemas naturales de Uruguay, y tiene un componente relevante en la protección de las áreas forestales y de vegetación, que son susceptibles a los incendios. La ley también fomenta políticas para evitar la destrucción de estos ecosistemas debido a incendios descontrolados.

Pueden incluir factores naturales y humanos

Principales causas de incendios en Uruguay

En Uruguay, las principales causas de incendios son diversas y pueden incluir factores naturales y humanos. El mensaje principal de las autoridades uruguayas es claro: la prevención es responsabilidad de todos. El trabajo conjunto entre los ciudadanos, las autoridades y los propietarios rurales es fundamental para minimizar los riesgos de incendios, proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad de la población.

CAUSAS Y MEDIDAS A ADOPTAR

Las autoridades de Uruguay han emitido varios mensajes importantes sobre la prevención de incendios, especialmente durante los períodos de altas temperaturas y sequías, que son más propensos a generar siniestros.

Condiciones climáticas extremas: Las altas temperaturas, combinadas con la falta de lluvias, aumentan el riesgo de incendios. Las sequías prolongadas dejan la vegetación muy seca y fácilmente inflamable.

Quemas de pastizales o residuos agrícolas: La práctica de quemar pasto para limpiar terrenos o como parte de labores agrícolas es una de las principales causas de incendios. Aunque está regulada, muchas veces las quemas se realizan sin el debido control y se extienden más allá de lo previsto.

Falta de control y negligencia humana: La imprudencia, como encender fogatas o dejar residuos de cigarrillos en lugares inapropiados, puede generar incendios. También se producen a veces debido a la falta de precaución en la utilización de maquinaria agrícola o en la quema de basura.

Actividades recreativas: Durante la temporada estival, el aumento de actividades recreativas en zonas rurales y áreas forestales puede generar incendios, ya sea por fogatas mal apagadas o por el descuido de los visitantes.

Factores accidentales: A veces, los incendios ocurren debido a accidentes, como cortocircuitos o el mal manejo de equipos eléctricos, sobre todo en áreas rurales con menos infraestructura.

Incendios intencionales: En algunos casos, los incendios son provocados intencionalmente, lo que puede estar relacionado con conflictos territoriales, actividades delictivas o simplemente vandalismo.

Para mitigar estos riesgos, las autoridades uruguayas implementan regulaciones estrictas sobre la quema al aire libre y exhortan a la población a ser responsable con el uso del fuego, especialmente en épocas de sequía.

Medidas preventivas y recomendaciones

Las autoridades nacionales y locales recomiendan varias acciones preventivas, como:

Limpiar los terrenos de pastizales secos.

Utilizar maquinaria agrícola y otras herramientas con precaución para evitar chispas.

Realizar campañas de concientización sobre la importancia de no iniciar fuegos al aire libre sin la debida autorización.

Asegurar que las fogatas y brasas sean completamente apagadas en áreas rurales y de recreación.

Daniel Constantin – Asociación Agropecuaria de Salto

“En esta época del año, es esencial reforzar los esfuerzos preventivos y de respuesta”.

En diálogo con EL PUEBLO, el Vicepresidente de la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantin, se refirió a la importancia de tomarse las mayores precauciones -más en esta época del año- para la prevención de incendios en el medio rural, haciéndose todo el esfuerzo que se pueda aplicar -tanto en las acciones dependientes del hombre, como en las que provienen de la naturaleza y de casos fortuitos- para evitar la proliferación de focos ígneos como los que vienen ocurriendo en varios puntos del Departamento.

Desde la gremial de productores, se exhorta a la responsabilidad de todos y cada uno de los involucrados en las tareas agropecuarias, y a no escatimar el trabajo mancomunado y solidario ante la existencia de tales sucesos.

FENÓMENO CLIMÁTICO

Este es un tema que, sobre todo en el verano, siempre está en el tapete, porque, es la época crítica por las altas temperaturas y, porque, a veces -no ahora en gran medida, pero, sí un poco nos enfrentamos al déficit hídrico, si bien no podemos hablar de sequía. Nos enfrentamos a un fenómeno climática como La Niña que, en algún momento, por la excelente primavera que tuvimos, pensábamos que no la íbamos a tener, ya que los anuncios eran que no tendríamos primavera y verano seco, pero llegó. Aparentemente, no va a ser intensa en el tiempo, pero sí se está agudizando semana a semana, más que nada en el norte como Salto y Artigas, haciéndose sentir más que en otros lados por las altas temperaturas que tenemos.

Sucede que, nosotros los productores por más que tomemos las precauciones, no pensamos que nos puede llegar a pasar a nosotros o al vecino. Y es un tema complejo porque, si agarra en un lugar, camina rápido por el tema viento, más ahora, con los volúmenes altos de pasto que se han secado.

Por eso, hay que ser consciente de la responsabilidad de cada uno; cada productor y sus colaboradores dentro del campo tienen su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, nos enteramos de un foco ígneo en la zona de Laureles hace unos días, el cual, gracias a la colaboración de los vecinos lo pudieron sofocar, quedando dentro del predio sin pasar a mayores, pero cuyo inicio habría sido provocado por la quema de un basural. Entonces, tenemos que ser los primeros responsables. Si vamos a hacer una quema como la mencionada, hay que tener la prevención de estar, al mismo tiempo, con una manguera, baldes o cualquier otro elemento que sirva para evitar que el fuego se escape. También, recordar que el tema del cigarrillo está presente, sobre todo el criollo, que tiene una brasa más intensa y duradera que la de un cigarro; las herramientas de trabajo, cuidarlas porque, alguna mínima chispita es propensa a generar un incendio que se descontrola. Una vez que el fuego avanza, se vuelve incontrolable. Muchas veces tenemos que hacer el mea culpa.

ÉPOCA TÍPICA DEL AÑO

Sin dudas que, al estar lejos de la capital, muchas cosas cuestan mucho más, como por ejemplo en temas como la salud, y, ahora, vemos que también hace falta hincarle el diente en el tema de mayor presencia de bomberos. Recuerdo aquella cruzada que tuvimos hace algunos años con el IMAE Cardiológico, lo que al final salió gracias a la enorme movida social que se realizó. En todas estas cuestiones sociales, hay que machacar y machacar para lograr que las cosas se con concreten.

Nosotros, desde la Asociación Agropecuaria de Salto, hemos tenido un vínculo muy fluido con la Dirección de Bomberos local. Incluso, el año pasado se realizó en la propiedad de la asociación en la zona del hipódromo, un cursillo de primeros auxilios, para combatir incendios, etc. Eso demuestra que existe una relación y cierta coordinación, pero, destacando que, podría haber algo más profundo en el tema puntual de la respuesta a los sucesos.

La respuesta, siempre tiene que ser lo más acelerada, rápida posible; el traslado del equipamiento como las cisternas hacia el lugar del foco, es elemental. Sucede que muchas veces se carece del capital humano necesario disponible, no pudiendo dejar a la ciudad desprovista de efectivos de bomberos, porque pueden suceder incendios que enfrentar, etc. Es un tema largo y complejo a considerar con las autoridades.

Esta época del año es esencial; donde se deberían reforzar los esfuerzos preventivos, antes de que se desarrollen eventos desagradables como los sucedidos la semana pasada donde, más de 500 hectáreas fueron afectadas. Lo vemos en varios pun tos del país. Es una realidad que, reitero, por la época del año, pasa. Entonces, puede preverse.

FONDO DE COBERTURA

Debería ir pensándose en algún tipo de seguro específico para este tipo de situaciones, más allá de los que puedan existir. Al productor que se enfrenta ante un evento similar, se le producen muchísimos perjuicios económicos y patrimoniales que, muchas veces cuesta demasiado reconquistar. Existen fondos de diferente índole que ofrecen coberturas ante determinados insucesos, que la verdad que dan respiro una vez que son otorgados. Desconocemos si en la actualidad se prevé establecerse algo similar ante hechos como los mencionados.

DESTACAR LA SOLIDARIDAD

Ante este tipo de hechos, siempre debemos destacar la solidaridad de la gente. El uruguayo, más allá de Nacional o Peñarol, en el fondo es solidario. Cuando las papas quemas y la leche hierve, la solidaridad surge naturalmente, de forma espontánea. Es una de las mayores satisfacciones para un ser humano que esté pasando por una situación de esas, que los vecinos, o la gente de los centros poblados -como sucedió recientemente- estén colaborando para combatir la cosa.

RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA

Pedimos desde la Asociación a los afiliados y demás productores, que se actúe con prudencia, con responsabilidad, como ya lo mencionamos. Debemos de ser dentro de nuestros predios, lo más responsables que podamos, tomando las mayores precauciones y exigiendo al entorno que también las tomen.