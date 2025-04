ADU y ADISA se unen en Salto para impulsar políticas y educación sobre la diabetes en Uruguay. 

- espacio publicitario -

En la jornada del lunes 21 de abril llegaron a Salto integrantes de adu, Asociación de Diabéticos del Uruguay, dicha jornada culminó en una reunión que se llevó a cabo junto a Adisa (Asociación de Diabéticos de Salto).

Por tal motivo, dialogamos con el gerente general, Javier González.

«Estoy muy contento porque estamos culminando una jornada muy intensa aquí en Salto, de la cual nos vamos con la satisfacción de habernos reunido con distintos protagonistas de la salud enfocados en la búsqueda de poder acompañar y conseguir soluciones para el tratamiento de la persona con diabetes, que es tan diverso, tan amplio y tan importante por los costos humanos y económicos que la misma puede provocar sin el adecuado tratamiento, y ahora nos encontramos particularmente en la última reunión con Adisa. Son las 20:53 de hoy lunes y realmente hay un grupo de gente, de padres, de familias y los antiguos y continuos colaboradores de esta asociación de 35 o más años, seguramente, si no es de las más antiguas junto a adu, está por ahí.»

«Debe de estar la realidad de la historia y un Salto con nuevas autoridades de la salud en lo que es la dirección departamental, el Ministerio de salud público con nuevas autoridades en el hospital, con nuevas autoridades en la dirección de la rap, que nos recibieron realmente de forma muy grata y coincidimos totalmente con las cosas que hay que comenzar a impulsar más y con aquellas que quizás hay que empezar a incluir dentro de los procesos y la educación también, además del tratamiento y esas insulinas, esos glucometros o monitoreos continuos, que es importante que lleguen, y la información que también es muy importante, porque hoy tenemos una información que viaja a la velocidad de la luz, a través de internet, pero a veces no llega a ningún lado, también eso es la clave por la cual mucha gente puede estar desinformada o quizás informada de forma errónea y no darse cuenta de que tiene una posibilidad de derecho de acceso a nuevos tratamientos, que para eso luego del conocimiento puede aprovechar a los grupos de padres o a Adisa Salto, para que los puedan orientar o acompañar para poder acceder a los mismos.»

«Desde todas las miradas públicas y privadas nos vamos con la idea de que todos sentimos lo mismo, que hay que seguir avanzando, ahora lo importante es ver cómo lo hacemos y que podemos poner cada uno de nosotros para que las cosas se hagan realidad.»

¿Cuál era el objetivo de dicha reunión con la asociación de diabéticos de Salto? «Contarles lo que vinimos a hacer, que quiero repetir algo que es importante, somos la Asociación de Diabéticos del Uruguay, no venimos a querer ser salteños, admiramos a este departamento, pero particularmente queremos venir a volcar nuestra experiencia en esto que le llamamos politizar la diabetes, que no es partirizarla, sino que entender que el presupuesto que necesita la diabetes surge de las manos alzadas de los políticos, en la ley de presupuesto, entonces es tan importante que la diabetes esté en la agenda política como para que después se puedan ver las repercuciones que todos queremos en los sistemas de salud públicos y privados.»

«Entre las actividades que hacemos, la educación y la educación a través de pares, los campamentos educativos de adu datan del año 1954, Uruguay fue el primer país en realizar este tipo de experiencia, que fue modelo para la región y para el mundo, y adu tuvo el honor de contar con profesionales que fueron los que se lo imaginaron y ahora en el 2025 tenemos un programa de campamentos para niños, jovenes y adultos mayores, entonces vinimos a plantear a los padres y a Adisa de trabajar en forma conjunta para que se puedan acercar las familias y sus hijos a poder aprovechar esta oportunidad de una actividad que es muy muy cara, pero que le permite participar de forma gratuita a un entorno de 50 niños de reciente diagnóstico, mayores de 8 años, de los cuales esperamos poder recibir información a través de Adisa, que se contacten con el grupo de padres que también está presente aquí, que se contacte, que luego se haga una intermediación con adu para poder valorarlos y ponerlos dentro de la lista de participación de este año que va a ser en setiembre.»

¿Cómo sigue la agenda de adu? «A esta gira que hoy termina con una jornada de más de 12 horas la continuamos mañana en Paysandú de similar forma y luego nos vamos a Flores, luego a San José y terminamos esta primera gira de casi todo el litoral, y a fines del mes que viene apostamos a un nuevo desafío que es hacer Artigas, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, y Canelones, cosa que nos va a demandar un poquito más de tiempo gracias al trabajo del equipo de adu, de funcionarios que dejamos un poco de lado nuestras familias, pero venimos con muchas ganas a tratar de colaborar entre los que lo merecen de cada uno de los departamentos.»

¿Qué te llevas de Salto? «Las coincidencias y las diferencias también, porque a veces para estar de acuerdo tenemos que tener diferencias también para poder superarlas y que los acuerdos sean lo que los haga sentir bien haciendo las cosas, pero las diferencias son las mínimas y quizás son de percepción, no tanto del objetivo final y de lo que estamos buscando, que es el beneficio de las personas con diabetes y como ciudad tuvimos como 8, 10 reuniones, casi que recorrimos toda la ciudad de punta a punta y realmente nos pareció fantástica, una ciudad muy grande que creo que tiene mucho más para dar, la historia a ustedes los compromete a seguir destacando el departamento y ojalá que los veamos más juntos y que nosotros podamos percibir por avances de un departamento que puede ir a más.»

«La convocatoria aquí en Adisa fue muy linda, no es fácil juntar 30 personas como las que estábamos acá con un interés común, diverso, también representando distintas generaciones de personas con diabetes y de voluntariado, y creo que compartimos información valiosa que demostró que estamos tan informados como desinformados en algunas cosas, y que si nos ponemos de acuerdo y vamos dando un poco de todo lo que sabemos, aquello de compartir, el conocimiento cuando se comparte se duplica, no es lo mismo que compartir el pan, porque si compartimos el pan yo te doy medio pan y yo me quedo con medio pan, sin embargo, si comparto el conocimiento y la experiencia duplicamos conocimientos, si tu me das el tuyo y yo te doy el mío, así que en ese sentido estamos dispuestos a estar firmes, sobre todo porque hacer 500 kilómetros lleva su tiempo, pero tenemos nuevas herramientas que quizás nos permitan estar más juntos con menor esfuerzo.»