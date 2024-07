En la “B” con la novena fecha de la primera rueda

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

La nueva fecha pactada a nivel del Consejo Único Juvenil en la Divisional “A”, jugándose la segunda fecha de la primera rueda. Con los partidos que incluye la cartelera, en el caso de la Divisional B..

Sábado 6 de julio.

Campo de juego: PROGRESO

16 hrs. Progreso – Nacional. Sub. 18. Árbitros: Juan Ferreira, Alexander Moreno, Gabriel Rodríguez.

**********

CUJ “B”, SUB. 15 Y SUB. 18. 9° FECHA, 1° RUEDA.

Sábado 6 de julio.

Campo de juego: PARQUE HUMBERTO FORTI.

13:30 hrs. Chaná – Hindú. Sub. 15. Árbitros: Guillermo Araujo, Mauricio Revuelta, Diego Artave.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Guillermo Araujo, Diego Artave.

Campo de juego: PEÑAROL

13:30 hrs. Peñarol – Arsenal. Sub. 15. Árbitros: Sebastián Hernández, Marcelo Izaguirre, Ignacio Vargas.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Sebastián Hernández, Ignacio Vargas.

Campo de juego: DON BOSCO

13:30 hrs. Libertad – El Tanque. Sub. 15. Árbitros: Gustavo Barboza, Robert Aguirre, Cristian Massaroni.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Robert Aguirre, Gustavo Barboza, Cristian Massaroni.

Campo de juego: CERRO

13:30 hrs. Cerro – P. Solari. Sub. 15. Árbitros: César Loetti, Fernando López, Belén Robaina.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Fernando López, César Loetti, Belén Robaina.

Campo de juego: ALMAGRO

13:30 hrs. Almagro – Fénix. Sub. 15. Árbitros: Jhon Asencio, Andrés Píriz, Catalina Fernández.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Andrés Píriz, Jhon Asencio, Catalina Fernández.

**********

CUJ “C”, SUB. 15 Y SUB. 18. 1° FECHA, 1° RUEDA.

Sábado 6 de julio.

Campo de juego: D. ARTIGAS

13:30 hrs. D. Artigas – Palomar. Sub. 15. Árbitros: José Ramallo, Robert Ledesma, Huber Salvarrey.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Robert Ledesma, José Ramallo, Huber Salvarrey.

Campo de juego: R. ARAUJO

15:30 hrs. D. Central – S. Nuevo. Sub. 15. Árbitros: Nicolás Castaño, José de los Santos, Cristian Fagúndez.

17:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: José de los Santos, Nicolás Castaño, Cristian Fagúndez.

Campo de juego: T. GREEN

13:30 hrs. Tigre – Santa Rosa. Sub. 15. Árbitros: Ignacio Sañudo, César Villareal, Marcos Reboiras.

15:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: César Villareal, Ignacio Sañudo, Marcos Reboiras.