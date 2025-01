En esa área: la de él. Mateo Caballero: ¿cuándo antes un salteño en Independiente de AFA?

«Tiene que ver con la ilusión. Y yo nunca perdí la ilusión, más allá de algunas situaciones no queridas, que terminan siendo parte del fútbol. No todo es justo. Pero esto de ir a Independiente de Argentina me renovó. Voy a las divisiones juveniles del club.»

Lejanos están los inicios de Mateo Caballero en Sol de América, hasta que llegaría a Universitario. La búsqueda del futuro en Montevideo después, y ahora este retorno a Salto que coincide con la espera. Ya en las próximas horas, cuando el juvenil zaguero salteño de 17 años, se embarque con destino a Buenos Aires.

El miércoles a la tarde, el diálogo con EL PUEBLO.

Recostarse en ese ayer de los primeros pasos en el fútbol, lo que supone el amparo de su padre, Enrique Caballero (el tenaz y talentoso «Chino Pool» del canto).

Lo de Mateo es parte de esa escala en el rojo de Avellaneda, con su 1.90 en la altura y la condición de zaguero central.

CUANDO LA ALTURA SUMA

Sabe bien que se topará con una chance inmejorable, «porque estoy en una edad en que los clubes se fijan y porque la altura ayuda en un puesto como el mío. Ojalá que la adaptación resulte como uno pretende. Soy joven, pero he pasado por más de una complicación, porque no todo es fácil cuando se llega a un plantel que no conoce y el examen tiene que ser permanente. Yo digo que eso suma a la experiencia. No me quedará otra que dar lo mejor. Es una chance para jugármela.»

Pablo, el «Yayo»…. por Avellaneda

En tanto, cabe preguntarse, ¿cuándo antes un salteño en Independiente de Avellaneda?

Habría que recalar en el nombre de Pablo Enrique Quiñones, quien integró equipos juveniles de los diablos rojos de Avellaneda sobre finales de la década de los 80. En Salto, Pablo fue jugador de River Plate y en Montevideo, de Peñarol y Rampla Juniors, hasta emigrar al exterior.

Los salteños que han alistado en equipos argentinos no han transitado por tiempos en Independiente. Sí en el caso de su oponente histórico, Racing Club, surgiendo el caso de Italo Enrique «Yayo» Ortiz, ex Saladero en la Liga Salteña de Fútbol.

Ahora llega el turno para Mateo Caballero.

El de los 17 años y el 1.90.

Allá se va. A la tierra de los «Diablos».

Esa camiseta de Independiente tiene historia. Mística. Resonancia de campeón.

El de Mateo, es un sueño adolescente.

En esa área. La de él.

–Eleazar José Silva

Salto Uruguay desde abajo también: la Sub 14, 15 y 18

En Salto Uruguay están convencidos de una necesidad: reforzar todo el lineamiento de formación que se enmarca en su cantera. Más allá del acceso de Rodolfo Aguirre al mando del plantel superior, el objetivo es acumular recursos en categorías menores.

Por eso ahora, el llamado llega desde tiendas decanas a EL PUEBLO:

Hoy viernes 10 de enero, llamado a aspirantes de categoría Sub 18 a la hora 17.

Mañana sábado 11 de enero, en Sub 14 y Sub 15 a partir de la hora 18.

Las secuencias programadas para el Complejo del Parque Julio Pozzi.

Cabe recordar que Jonathan Faccio será el Director Técnico de los equipos Sub 14 y Sub 15 de Salto Uruguay, mientras Matías Silgoria dirigirá la Sub 18, con Aníbal Ruiz como Profesor de Educación Física en ambas categorías.

El mejor del planeta siempre gana: 3 a 0

Jugando ayer por las semifinales en la Supercopa de España, Real Madrid decidió finalmente en 3 a 0 su enfrentamiento ante Mallorca. A los 63 minutos, Jude Bellingham, un autogol a los 90′ y el brasileño Rodrygo en 95′ patentaron la imposición del mejor equipo del planeta.

Se jugó en el King Abdullah Sports City de Jeddah, Arabia Saudita. Ahora, jugarán la final del trofeo ante Barcelona, quien superó al Atlético Bilbao por 2 a 0.

Real Madrid alistó a Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé, Vinícius.