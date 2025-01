En dos días, 5 incendios en campo y ciudad, con más de 500 hectáreas quemadas y un monte nativo seriamente afectado

Los últimos días fueron signados por el fuego en el departamento, afectando tanto zonas rurales como espacios de la ciudad.

EL PUEBLO solicitó un resumen y mensaje al Coordinador del CECOED Josué Lima quien participó de todos incendios, acompañando a bomberos, vecinos y funcionarios de los municipios correspondientes.

«El día viernes, alrededor de las 10 horas, se informó sobre un incendio de gran magnitud en las cercanías del Pueblo Celeste, en el departamento de Salto. Este incendio amenazaba con expandirse rápidamente y afectaba un área cercana al pueblo. Ante la emergencia, el equipo coordinador se puso en contacto con diversas instituciones, incluyendo Vialidad, la Intendencia, y otros equipos de apoyo para realizar contrafuegos y prevenir la propagación del fuego. A pesar de la distancia de 90 kilómetros, la información recibida indicaba que el fuego se venía propagando muy rápido, lo que requería acción inmediata» informó Lima.

Agregó que simultáneamente, otro incendio se originó en el área de Buey Negro, también de gran magnitud. «Se movilizaron equipos hacia ese lugar y, debido a la magnitud del fuego, se solicitó la intervención de la Fuerza Aérea y se emplearon aviones para contener el incendio. Matías Alzúa, director de bomberos de Salto, también participó activamente en las labores de control. El equipo llegó al Pueblo Celeste y, tras aproximadamente tres horas de trabajo, el incendio en esa área fue controlado. Sin embargo, el incendio en Buey Negro continuó avanzando y el equipo se trasladó allí para seguir trabajando en su control.»

Según da cuenta Lima «el trabajo en Buey Negro resultó particularmente complejo debido a las difíciles condiciones del terreno. A pesar de los esfuerzos, el fuego continuó hasta la madrugada, aunque ya se encontraba a una distancia cerca del río. A pesar de los esfuerzos, el incendio dejó importantes pérdidas, especialmente en la flora y fauna local, ya que en la zona había una reserva con una población significativa de venados y carpinchos que huyeron del fuego. Este tipo de incendios, especialmente en áreas con vegetación nativa, generan un gran impacto ambiental.»

Más fuego en más lugares

A lo largo de la jornada del viernes y sábado, el equipo continuó trabajando intensamente para controlar los focos de incendio en diferentes zonas. «En Pueblo Celeste, a medida que se avanzaba en el control, surgieron nuevos incendios en áreas cercanas, como el kilómetro 10 y la Chacra y Grilli, ubicada cerca del hipódromo. En total, el trabajo incluyó más de cinco incendios en dos días, con la colaboración de bomberos, equipos locales, y la comunidad en general, que contribuyó con recursos como tanques de agua y maquinaria para facilitar las labores de extinción.»

Uno de los focos de incendio más pequeños fue el de Belén, «que se resolvió rápidamente gracias a la pronta reacción de los bomberos.»

Sin embargo, la mayoría de los incendios fueron de gran magnitud y causaron la pérdida de más de 500 hectáreas de tierra, muchas de ellas con flora nativa de gran valor ecológico. El director del CECOED Salto destacó que este tipo de incendios, aunque son generados por factores naturales como rayos, también son muy comunes debido a descuido en la manipulación de fuego

Alertas

Josué Lima recordó que durante los días previos, se había emitido una alerta de altas temperaturas, lo que aumentaba el riesgo de incendios. Aunque en ese momento no se había declarado una «alerta roja» oficial por incendios, las altas temperaturas y la falta de lluvias ponían en peligro las zonas rurales y forestales. Este tipo de alerta es esencial para prevenir incidentes como los ocurridos, ya que las condiciones climáticas favorecían la propagación de los incendios. «No había una alerta roja, como yo te lo había dicho, de incendios, sino que de altas temperaturas», explicó el director del CECOED, al referirse a los riesgos de incendio generados por las altas temperaturas.

El trabajo de los bomberos, así como la colaboración de la comunidad local, fue fundamental para evitar que los incendios se convirtieran en una tragedia aún mayor. «A pesar de las dificultades, se logró controlar la situación y evitar mayores pérdidas. Sin embargo, las consecuencias del fuego fueron devastadoras tanto para el medio ambiente como para los habitantes de las zonas afectadas.»

Las lluvias que cayeron durante el fin de semana, aunque no fueron abundantes, trajeron cierto alivio a la situación. No obstante, los daños causados por los incendios fueron considerables y el impacto en las personas, la fauna, y el medio ambiente fue profundo. En especial, se destacó la importancia de la prevención y la concientización sobre los riesgos de los incendios, no solo entre los bomberos y las autoridades, sino también entre la población en general. En este sentido, se hizo un llamado a intensificar las campañas de educación y sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la prevención de incendios. «Lo único que tenemos es concientizar», afirmó el director, al subrayar la importancia de las campañas de prevención.

El mensaje final de los responsables del CECOED Salto y de los bomberos es claro: la prevención y la educación sobre el manejo adecuado del fuego son esenciales para proteger tanto las personas como el medio ambiente. Las experiencias vividas durante estos días demuestran que, si bien el trabajo en equipo y la rapidez de respuesta son fundamentales para contener los incendios, la conciencia sobre los peligros del fuego y la adopción de prácticas responsables son la mejor manera de prevenir tragedias. «La única manera de salir adelante es demostrar lamentablemente cómo quedan los lugares después de los incendios», concluyó el coordinador.