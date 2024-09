Fabricio Bassa y este Ferro que es hoy

Ferro Carril es parte de la ilusión que fermenta. Que existe. Está planteada y tiene razones. Razones o ambiciones. Ambiciones o sueños. Ferro Carril está ahí. Y ayer a las 8 de la mañana se fue buscando el destino. Primero recalando en Tacuarembó, para después prolongarse en la ruta y llegar hasta el suelo de Melo.

El partido es hoy desde las 15.30′ en el estadio Antonio Ubilla.El rival, no otro que Wanderers, quien llega después de haber eliminado a Estudiantil de Paysandú, Fue 1 a 0 de local y 0 a 0 de visitante.

Dato puntual: en 180 minutos de fútbol a Melo Wanderers no le convirtieron goles. Por lo tanto, cuestión básica: defiende bien.

“TAMBIÉN SE PUEDE GANAR”

Ferro Carril varía en más de un nombre. Javier Quintero y Facundo Villafañe serán titulares desde el pique, mientras en el plano defensivo con los mismos nombres. Cabrera y Vera sustituídos en ofensiva. Ninguno de los dos ha tenido respuesta en los últimos partidos.

Fabricio Bassa el DT, no reniega “de la cautela que en algún momento podemos plantear, sobre todo a partir de la condición de visitante, pero en algún momento tendrá que aparecer la decisión. Si Ferro ha tenido certeza jugando de visitante, no hay porque renegar del fin: alcanzar el mejor resultado. No siempre un empate de visitante es un buen resultado, porque también se puede ganar”

(Registro gráfico: página oficial de FERRO CARRIL FÚTBOL CLUB)