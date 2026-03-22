Empleo con mirada en el interior

Preocupación por empleo en el litoral norte: zafrales, subsidios y nuevo proyecto de Empleo Integral marcan la agenda con el gobierno.



Diputado Frente Amplio

2025-2030

En los últimos días mantuve una reunión de trabajo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, con el objetivo de analizar la situación actual del empleo en el país y, especialmente, la realidad que atraviesa el litoral norte. Para quienes representamos a Salto y a la región, este tema no es una estadística más: es una preocupación cotidiana de cientos de familias que dependen de actividades productivas que históricamente han sido estacionales.

Durante el encuentro planteé algunas de las situaciones que más preocupan a los trabajadores de nuestra zona. Entre ellas, la realidad de los trabajadores zafrales, particularmente en sectores clave como la citricultura y la industria frigorífica, donde muchas veces las transformaciones productivas han modificado la dinámica de empleo y los tiempos de actividad.

También trasladé una inquietud que surge con frecuencia entre los trabajadores: las demoras en la liquidación y pago de subsidios especiales, así como la necesidad de revisar algunos criterios, como el número mínimo de jornales requeridos para acceder a determinadas prestaciones. Cuando hablamos de trabajadores zafrales, hablamos de personas que viven de ciclos laborales intensos pero breves, y cualquier retraso en estos mecanismos de protección impacta directamente en la economía familiar.

El ministro Castillo señaló que desde el Poder Ejecutivo se viene avanzando en fórmulas de acuerdo para abordar estas dificultades, considerando justamente los cambios que han tenido las fuentes de empleo vinculadas a la estacionalidad. La participación del gobierno en diferentes mesas de diálogo apunta a encontrar soluciones que permitan adaptar las herramientas de protección social a la realidad productiva actual.

Otro de los temas centrales de la reunión fue conocer más detalles sobre el proyecto de ley de “Empleo Integral”, que en los próximos días será enviado al Parlamento. Se trata de una iniciativa que busca ampliar oportunidades laborales para distintos sectores de la población: personas de 45 años que en el amparo de la ley ingresan al mercado de trabajo por primera vez, esto es, refiere a personas que nunca lo hicieron en el marco de un vínculo laboral.

El desafío del empleo en Uruguay es complejo y requiere políticas innovadoras, pero también una fuerte mirada territorial. No todas las regiones viven la misma realidad productiva, y por eso es fundamental que las políticas públicas contemplen las particularidades del interior.

Desde nuestro lugar estaremos atentos al ingreso de este proyecto al Parlamento para contribuir a su mejora y acompañar todas aquellas iniciativas que permitan generar más trabajo en nuestra región. Porque cuando hablamos de empleo en el litoral, no estamos hablando solo de números: estamos hablando de oportunidades, de arraigo y de futuro para nuestras comunidades.

El desafío es claro: crear más trabajo, pero también trabajo de calidad, con estabilidad y con perspectivas para las próximas generaciones. Ese es el camino que debemos seguir construyendo entre todos.

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