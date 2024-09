Empiezan hoy y terminan mañana

Es la quinta fecha de la segunda rueda en Sub 15 y Sub 18 de la Divisional “A” en el Consejo Único Juvenil. Hoy con el primer partido y mañana para complementar.

Viernes 20 de septiembre.

Campo de juego: UNIVERSITARIO

16:30 hrs. Universitario – Sud América. Sub. 15.

Árbitros: Alexander Moreno, Mauricio Revuelta, Catalina Fernández.

18:30 hrs. Sub. 18. Árbitros: Mauricio Revuelta, Alexander Moreno, Catalina Fernández.

Sábado 21 de septiembre

Campo de juego: GLADIADOR

17 hrs. Gladiador – Ferro Carril. Sub. 15.